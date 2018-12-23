Без входа и выхода: в России для детей построили ледовый лабиринт, из которого не выбраться

В городе Корсаков на юге Сахалина построили лабиринт для детей, в который нельзя войти и из которого нельзя выйти. Несмотря на это дети все равно умудряются залезать в ледяную ловушку и играют в ней.

О странном развлечение пишут росСМИ. Читайте также: В США мужчина взобрался на рождественскую елку перед Белым домом: полиция вела с ним переговоры Отмечается, что вход и выход из лабиринта еще вырежут. Это квест, который называется "забери своего ребенка",

– прокомментировала сооружение мама одного ребенка. Как сообщают росСМИ, вход и выход еще вырежут изо льда: сдача объекта запланирована на 29 декабря. Лабиринт без входа и выхода в Корсакове "Похоже, строители просто не успели завершить работу до конца, а именно – вырезать дверь", – предполагают журналисты. "Россия уже маленьких детей приучает искать выход самостоятельно", "Назовите его Омск", – шутят в соцсетях.