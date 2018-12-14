Без воды, в холодных комнатах: на Харьковщине издевались над пациентами психиатрической больницы

Персонал психиатрической больницы №2, что в городе Барвенково Харьковской области, жестоко обращался с пациентами. Их лишили прогулок и свободного доступа к питьевой воде, закрывали в холодных помещениях, а также использовали личные средства.

Об этом сообщает пресс-центр уполномоченного ВР Украины по правам человека.

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Да, во время мониторинга отделений больницы представители омбудсмена выявили ряд серьезных нарушений. В частности, в мужском отделении по данным документации на лечении находилось 56 пациентов, а на самом деле в помещении был только 41 человек.

Главная медицинская сестра объяснила, что четырех пациентов в этот день было выписано, а в медицинской документации соответствующих записей не было,

– пояснили в ведомстве.

Ко всему, выявили факт злоупотребления личными пенсионными средствами пациентов на нужды больницы. Особенно это касается тех пациентов, которые находятся в больнице много лет.

Отделение в целом находится в ненадлежащих условиях: нет горячей воды, кровати с панцирной сеткой, плохого качества матрасы и постельное белье, отсутствуют прикроватные тумбочки, пациенты курят в помещении, в женском отделении – неприятный запах. Пациенты не выходят на прогулки и не имеют свободного доступа к питьевой воде.

Кроме этого, в одном из помещений больницы, которое не отапливается, нашли пятерых пациентов и сотрудника больницы. Там их закрыли с утра и до 15 часов.

По словам сотрудника Департамента национального превентивного механизма Ирины Сергиенко, один слепой пациент был в тапочках на босу ногу и трясся от холода. Поэтому было принято решение вызвать полицию,

– говорится в сообщении.

Представители уполномоченные по правам человека также отмечают, что пациенты не хотели возвращаться в отделение, потому что боялись физического насилия. Соответствующий отчет с рекомендациями направлен в руководство Харьковской области и в областную прокуратуру.

Кстати, в конце августа в Тернопольской области разоблачили псевдореабилитационный центр. У пациентов отбирали мобильные телефоны и закрывали внутри.