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      Без воды, в холодных комнатах: на Харьковщине издевались над пациентами психиатрической больницы

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      На Харьковщине издевались из пациентами психиатрической больницы
      На Харьковщине издевались из пациентами психиатрической больницы / Фото из открытых источников

      Персонал психиатрической больницы №2, что в городе Барвенково Харьковской области, жестоко обращался с пациентами. Их лишили прогулок и свободного доступа к питьевой воде, закрывали в холодных помещениях, а также использовали личные средства.

      Об этом сообщает пресс-центр уполномоченного ВР Украины по правам человека.

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      Да, во время мониторинга отделений больницы представители омбудсмена выявили ряд серьезных нарушений. В частности, в мужском отделении по данным документации на лечении находилось 56 пациентов, а на самом деле в помещении был только 41 человек.

      Главная медицинская сестра объяснила, что четырех пациентов в этот день было выписано, а в медицинской документации соответствующих записей не было,
      – пояснили в ведомстве.

      Ко всему, выявили факт злоупотребления личными пенсионными средствами пациентов на нужды больницы. Особенно это касается тех пациентов, которые находятся в больнице много лет.

      Отделение в целом находится в ненадлежащих условиях: нет горячей воды, кровати с панцирной сеткой, плохого качества матрасы и постельное белье, отсутствуют прикроватные тумбочки, пациенты курят в помещении, в женском отделении – неприятный запах. Пациенты не выходят на прогулки и не имеют свободного доступа к питьевой воде.

      Кроме этого, в одном из помещений больницы, которое не отапливается, нашли пятерых пациентов и сотрудника больницы. Там их закрыли с утра и до 15 часов.

      По словам сотрудника Департамента национального превентивного механизма Ирины Сергиенко, один слепой пациент был в тапочках на босу ногу и трясся от холода. Поэтому было принято решение вызвать полицию,
      – говорится в сообщении.

      Представители уполномоченные по правам человека также отмечают, что пациенты не хотели возвращаться в отделение, потому что боялись физического насилия. Соответствующий отчет с рекомендациями направлен в руководство Харьковской области и в областную прокуратуру.

      Кстати, в конце августа в Тернопольской области разоблачили псевдореабилитационный центр. У пациентов отбирали мобильные телефоны и закрывали внутри.

      Теги: Новости Украины Новости Харькова Новости политики
      Источник: 24 Канал
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