Без вооружения, оборудования и даже унитазов: во что превратила Россия украинские корабли
В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – 20 ноября в Украину прибыли полностью неисправные военные судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Журналист "Крым.Реалии" Игорь Токарь детально проанализировал, в каком состоянии корабли выходили в рейд в Черное море в 2018 году, какое оружие имели на борту и чем были оснащены.
Также в выпуске:
Скандальный танцор Полунин при поддержке Путина открыл собственную балетную школу в Крыму.
Почему владелец зверинца в Крыму Олег Зубков грозится убить 30 медведей?
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
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