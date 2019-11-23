Без вооружения, оборудования и даже унитазов: во что превратила Россия украинские корабли

В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – 20 ноября в Украину прибыли полностью неисправные военные судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Журналист "Крым.Реалии" Игорь Токарь детально проанализировал, в каком состоянии корабли выходили в рейд в Черное море в 2018 году, какое оружие имели на борту и чем были оснащены.

Также в выпуске: Скандальный танцор Полунин при поддержке Путина открыл собственную балетную школу в Крыму. Почему владелец зверинца в Крыму Олег Зубков грозится убить 30 медведей? Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.