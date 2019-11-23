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      24 Канал Программы Крым.Реалии
      ГОЛОДОМОР ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА

      Без вооружения, оборудования и даже унитазов: во что превратила Россия украинские корабли

      Крым.Реалии 17 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – 20 ноября в Украину прибыли полностью неисправные военные судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Журналист "Крым.Реалии" Игорь Токарь детально проанализировал, в каком состоянии корабли выходили в рейд в Черное море в 2018 году, какое оружие имели на борту и чем были оснащены.

      Также в выпуске:

      Скандальный танцор Полунин при поддержке Путина открыл собственную балетную школу в Крыму.

      Почему владелец зверинца в Крыму Олег Зубков грозится убить 30 медведей?

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

      Авария танкера возле Одессы: загрязнение воды в 157 раз превышает норму
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      Автор: Дмитрий Евчин
      Теги: Украина – Россия Конфликт в Азовском море Возвращение захваченных кораблей Новости Украины Крым.Реалии Аннексия Крыма Новости Крыма Владимир Путин
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