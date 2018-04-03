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Без жилья и авто, но с дорогими часами: что интересного задекларировал президент ФФУ Павелко

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Андрей Павелко заполнил свою декларацию
Андрей Павелко заполнил свою декларацию / Фото из открытых источников

Президент Федерации футбола Украины и народный депутат от БПП Андрей Павелко за 2017 задекларировал 650 тысяч евро, 325 тысяч долларов и 950 тысяч гривен наличных.

Об этом свидетельствуют данные электронной декларации нардепа на сайте НАПК.

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Отметим, доходы Павелко почти не изменились по сравнению с 2016 годом. Тогда на счетах президента ФФУ было 650 тысяч евро, 360 тысяч долларов и 127 тысяч гривен соответственно. Сейчас политик держит 58 308 гривен, 454 евро в "Ощадбанке" и 221 доллар в банке "ПУМБ" (в 2016 году – 58 418, 458 и 220 соответственно).

Так, заработная плата главы ФФУ за 2017 составила 256 453 гривен. Кроме того, он задекларировал два подарка на сумму 5922 гривен и 2659 гривен.

Также Павелко владеет 12 наручными механическими часами, среди которых Rolex и Breguet, и запонками.

Как и в прошлом году, народный избранник не задекларировал ни собственного жилья, ни автомобиля. Однако он уже не арендует гостиничный номер площадью 34,4 кв. м. у государственного предприятия "Гостиничный комплекс "Национальный", но продолжает арендовать автомобиль Lexus LS 600 HL.

Теги: е-декларирование Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
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