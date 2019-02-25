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      Безбарьерность в школах: приспособлены ли учебные заведения Украины для детей с инвалидностью

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      Безбарьерность в Украине – пока лишь мечты
      Безбарьерность в Украине – пока лишь мечты

      Согласно статистическим данным? 74% общеобразовательных учебных заведений в Украине (11 560 школ) имеют беспрепятственный доступ для детей с инвалидностью. Но только до 1-го этажа.

      Что это значит? Что в этих заведениях есть безбарьерный доступ в само здание: пандус или подъемник на входе или кнопки вызова помощи, в некоторых случаях информационные таблички.

      Однако, если рассматривать статистику доступности школ уже до 2 и выше этажа, то она организована только в единицах школ! То есть большинство наших учебных заведений все еще не имеют реальной доступности, они фактически не приспособлены для обучения детей с инвалидностью в полном объеме. И в итоге эти дети не имеют возможности комфортно посещать обычные школы.

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      Приведу примеры:

      1) 10781 школа обеспечена пандусами (на входе) – 69% всех школ;
      2) 3664 школы имеют кнопки вызова – это 23%;
      3) 2864 школы – информационные указатели – это 18%;
      4) только 746 школ – специальные туалеты для детей с инвалидностью – это менее 5% всех школ

      Так не должно быть!

      Проблема инклюзии в украинском образовании никогда не поднималась так, как сегодня. И я рад, что в этом вопросе уже есть прогресс:

      1) за последние 2 года количество школ с инклюзивными классами выросло в 2,5 раза;
      2) количество учеников с особыми образовательными потребностями выросло с 4 до 12 тысяч;
      3) оборудовано около 500 инклюзивно-ресурсных центров (ИРЦ).

      Это стало возможным благодаря успешной реализации проекта Благотворительного Фонда Порошенко по созданию инклюзивно-ресурсных центров (ИРЦ) для детей с особыми образовательными потребностями, а также проекту "Новий Освітній Простір" (НОП), одним из главных принципов которого является безбарьерность и инклюзия.

      Образование становится доступнее для каждого ребенка в Украине. Это факт.

      Однако здесь очень нужен комплексный подход. Чтобы создавать действительно комфортные и равные условия для обучения в обычных школах для всех детей. Для этого мы уже обновили ДБН по учебным заведениям, которые вступили в силу осенью прошлого года. Они предусматривают обязательное создание доступности в школах при их строительстве или реконструкции. И так должно быть, если мы действительно хотим жить в современной европейской стране!

      Інклюзія

      НОП создается в учебных заведениях Украины по 4-м основным принципам:

      1) энергоэффективность
      2) современное оборудование
      3) мотивирующее пространство
      4) безбарьерность и инклюзия

      Цель – создание комфортных условий для качественного обучения детей в "Новой Украинской Школе".

      Проект инициирован Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ Украины и реализуется совместно с Министерством образования и науки Украины и органами местного самоуправления.

      НОП – школы, в которых хочется учиться!

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      Автор: Лев Парцхаладзе
      Теги: Новости Украины Публикации Инклюзивность
      Источник: 24 Канал
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