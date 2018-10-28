Бездомный кот покорил зрителей на модном показе: милое видео

Бездомный кот стал настоящей звездой, когда ворвался на подиум во время модного шоу. Своей грациозностью он покорил зрителей показа.

Об этом говорится на сайте "Радио Максимум"

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Международный модный показ Esmod в Стамбуле в этом году запомнился не только новыми трендами в мире моды, но и тем, что на нем появился бездомный кот. Животное внезапно выбежало на подиум среди выхода моделей, вызвав настоящий шквал эмоций у зрителей.

Сначала кот просто чистил лапки, а затем пытался поймать за длинные ноги моделей. Неудивительно, что посетители сразу же начали снимать питомца на камеру.