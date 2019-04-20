"Бежим, чтобы не забыть!": в Киеве пройдет полумарафон в память о киборгах

Благотворительный забег организует киевская ячейка Украинской академии лидерства.

Он посвящен памяти защитника донецкого аэропорта Игоря Брановицкого. Мероприятие начнется 21 апреля в 9.00 по адресу: Киев, Пуща Водица, вул. Николая Юнкерова, 47.

3 км, 7 км, 14 км и 21 км – такие варианты дистанций доступны для участников. Дети тоже смогут принять участие, ведь для них создан детский забег на 400 м, а регистрация на него начнется на месте старта.

Полумарафон проводится с целью чествования памяти украинских Героев и киборгов, поэтому участие первой сотни ветеранов бесплатное. Каждый участник события получит медаль финишера после преодоления любой дистанции.

Зарегистрироваться на благотворительный забег можно по ссылке.

Идея пришла из Штатов, где уже регулярно проводятся подобные забеги. Участие в них принимает много военных, их семей и обычных граждан. 4 года назад мы начали этот Забег. Потому и сейчас, 21 апреля, мы будем бежать, чтобы не забыть,

– отмечают создатели проекта.

Уже в четвертый раз студенты УАЛ Киев организовывают Забег памяти украинского военного, "киборга" Игоря Брановицкого, который родом из Пущи Водицы. Он был активным участником Революции Достоинства, а потом пошел добровольцем на фронт. Там стоял за собратьев до конца, оказывал помощь под обстрелами, рискуя собственной жизнью. Во время обороны Донецкого аэропорта попал в плен. Там и погиб.

Больше информации о мероприятии можно узнать в Facebook.

Программа мероприятия

7:00 – 8:30 – Регистрация. Выдача стартовых номеров;

8:30 – 8:40 – Официальное открытие Мероприятия, выступление собрата Игоря Брановицького – Руслана Боровика;

8: 40-8:50 – Руханка с Ironman;

8:50 – 9:00 – Забег на 400 м (дети);

9:00 – 10:00 – Забег на 3 км;

9:00 – 10:30 – Забег на 7 км;

9:00 – 11:00 – Забег на 14 км;

9:00 – 12:00 – Забег на 21 км (3 ч);

12:45 – 13:00 – Награждение победителей, официальное закрытие Мероприятия.

За дополнительной информацией обращайтесь к организаторам:

+380970230582; +380734345534; [email protected] (Юлия)

+380667223576; [email protected] (Анастасия)

Украинская академия лидерства – это формационная 10-месячная неформальная образовательная программа развития для выпускников школ в возрасте от 16 до 18 лет. Академия помогает молодежи понять свое предназначение, познать страну и мир, осознанно выбрать будущую профессию и раскрыть лидерские качества.