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      Безкоштовно отримав землю, де звів розкішний маєток: що відомо про нового суддю КСУ

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      За часів Януковича саме Конституційний Суд фактично дозволив Януковичу узурпувати владу. Враховуючи важливість Конституційного Суду – вимоги до його суддів мали б бути надзвичайно високими. Проте виникають сумніви щодо доброчесності одного з новопризначених суддів – Петра Філюка, якому безкоштовно виділили 2,5 гектари землі, на яких він звів коштовний маєток.

      НЕчесть тижня

      30 жовтня суддею Конституційного суду призначили Петра Філюка – кандидата, який безкоштовно отримав 2,5 гектари землі, на якій звів коштовний маєток та оформив його на батька.

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      Петро Філюк працює суддею на Волині з 1990 року, а в 2018 році був обраний головою Апеляційного суду Волинської області. Кілька років тому Філюк отримав шість земельних ділянок під Луцьком. Ринкова вартість землі у цьому районі сягає 1000 доларів за сотку. 

      Петро Філюк
      Петро Філюк – новопризначений суддя Конституційного суду

      Проте, за словами судді, на його території раніше було сміттєзвалище, яке він привів до ладу. І тому сільська рада виділила йому землю безкоштовно. Сьогодні там розміщено елітний маєток, площею 252,2 квадратних метрів. Та його офіційним власником є не сам кандидат, а його батько. Задекларована вартість маєтка – 326 875 гривень.

      Син Петра Філюка – Андрій Філюк, військовий прокурор. Відповідно до декларації за 2018 рік у нього та дружини квартира та три гаражі у Харкові, квартира у Києві, частка у спільній власності на квартиру у Луцьку та у вищезгаданому будинку на Волині.


      Маєток Петра Філюка у селі біля Луцька

      У липні цього року, син новообраного судді КСУ, придбав Mercedes-Benz 2013 року випуску за 356 тис грн. Ринкова вартість такого авто – вдвічі більша.

      Премію "НЕчесть тижня" отримав суддя з сумнівними статками Петро Філюк.

      Честь тижня

      Одна з кандитаток, яка не пройшла конкурс на посаду судді КСУ – Наталія Денисенко. 

      Наталія Денисенко – заслужена юристка України з 20-річним стажем роботи. Ще в 1998 році почала працювала в Секрітаріаті Конституційного Суду, спочатку головним консультантом науково-аналітичного відділу. Пізніше була підвищена до завідувача. Зараз працює завідувачкою відділу політичних досліджень.

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      Денисенко вільно володіє французькою та англійською мовами, а також вивчає арабську. За свою роботу отримала чимало нагород і грамот. В 2014 захистила дисертацію на тему пов’язану з діяльністю конституційних судів. В своєму мотиваційному листі Наталія Денисенко звернула увагу на гендерну нерівність у складі чинного КСУ – серед 17 суддів донедавна працювало всього дві жінки.

      У виступі на З’їзді суддів кандидатка зазначила, що як суддя КСУ буде керуватись в першу чергу порядністю. Попри це, з’їзд суддів не обрав її на посаду судді Конституційного Суду

      Наталія Денисенко
      Лише одна з кандидатів продемонструвала достатній рівень знань та відповідні моральні якості 

      Премією "Честь тижня" нагороджено Наталію Денисенко.

      Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

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      Автор: Ирина Шиба
      Теги: Новости Украины Законодательство Судьи Деньги Коррупция Видеоблоги Конституционный суд
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