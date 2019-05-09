16:34
9 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: НАТО уже в России. Ответка Дудю от "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:58, 7 мая
      Вести.UA: Судьба Луценко в команде Зеленского. Почему Шуфрич поехал в Крым
      Вєсті.UA
      19:27, 7 мая
      Страсти вокруг скандальных ТЭЦ Дубневичей: новые детали от журналистов
      ЦРУ
      09:00, 8 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Блоги Блог Соцсети
      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
      Блог Соцсети

      Безмозглый полк

      384
      Попраздновали и выбросили
      Попраздновали и выбросили / Фото-2018 из соцсетей

      Даже благородную идею можно опошлить и довести до маразма. Если за дело берутся подлецы, которые используют дураков.

      Вот, например, "Бессмертный полк". Если отбросить идеологический и победобесный бред, то сама по себе идея акции – очень хорошая. Но ее опустили даже не на дно, а в преисподнюю. И с каждым годом – новые круги ада. Парады с иконами, выброшенные в урну фотографии бойцов – это уже традиция.

      В этом году "порадовал новизной" Севастополь. Там давно воюют между собой два движения "Бессмертный полк". Проблема серьезная – как раздерибанить бюджет. Но если раньше они просто цинично спорили, кто из них скрепнее и чьи деды лучше воевали, то теперь пустились во все тяжкие: за несколько дней до парада "диверсанты" из одного полка украли у другого полка 500 портретов фронтовиков.

      Обезоружили врага? Победа? Нет! Вмешались "нужные люди" (даже не полиция!) – и портреты удалось отбить. И сегодня, 9 мая, на парад снова вышли два полка...

      Наверное, кому-то такой детектив покажется смешным. Но если бы настоящие деды-фронтовики встали из братских могил – они точно не смеялись бы...

      Автор: Анатолій Яворський

      Читайте также: 9 мая – празднуйте, если празднуется, или Неудобные вопросы о Второй мировой войне

      blog_ava
      "Игра престолов": в котором часу смотреть пятую серию 8 сезона в Украине
      сегодня
      140097
      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости политики 9 мая День Победы Новости Украины Публикации
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Как проходит 9 мая в Украине: первые инциденты
      сегодня , 16:12 Как проходит 9 мая в Украине: первые инциденты
      5580
      "Бессмертный полк" в Украине: как локализовать опасную для государства акцию
      сегодня , 15:30 "Бессмертный полк" в Украине: как локализовать опасную для государства акцию
      Інна Жолобович 884
      Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
      сегодня , 15:03 Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
      Уляна Корицька 3161
      "Бессмертный полк" завершил пророссийский марш в Киеве: задержанные и словесные перепалки
      сегодня , 14:40 "Бессмертный полк" завершил пророссийский марш в Киеве: задержанные и словесные перепалки
      2878
      Два эталоны роскоши: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan и Phantom EWB
      8 мая , 19:30 Два эталоны роскоши: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan и Phantom EWB
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук