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      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018

      ЦРУ 11 Читати новину українською

      2018 год был богат коррупционными событиями, поэтому команде "Центра расследований Украины" есть, что вспомнить: кто избежал ответственности за большую трагедию, кто устроил бизнес со страной-агрессором, как на разоблачения журналистов реагировала власть и правоохранительные органы и многое другое.

      #Безнаказанность года

      Осенью 2018 исполнился год со дня пожара в лагере в Одесской области, где погибли трое девочек. Летом в лагере "Славутич" под Киевом погубили восьмилетнюю Маргариту Лукашук. Ни один из руководителей этих детских учреждений не понес наказания.

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      В лагерь 29 июня приехала оздоровиться и подготовиться к соревнованиям группа из 28 девочек из школы спортивной гимнастики Дерюгиной. А уже на третий день так называемого "отдыха" 12 гимнасток начали жаловаться на боль в животе. Их направили в медицинский изолятор лагеря. Но там не было специалистов, которые могли бы оказывать медицинскую помощь. 8-летняя гимнастка Маргарита Лукашук, которая отдыхала летом в лагере "Славутич" под Киевом, умерла в больнице "Охматдет" после более чем двухмесячной комы. Больше года длится следствие, но результатов – никаких.

      Видео расследования программы ЦРУ о лагере " Славутич":

      #Схема года. Черные регистраторы

      Черные регистраторы есть не во всех сферах нашей жизни. Жители одного из киевских домов внезапно поняли, что в их квартирах созданы фиктивные ОСМД. Неизвестные люди взяли под контроль коммунальные платежи дома, подвалы, чердаки, и даже могли оформить право собственности на землю, на которой стоит дом.

      Видео расследования программы ЦРУ о мошенничестве с ОСМД:

      Волна рейдерских захватов показывает, что регистраторы вносят изменения в реестры, не имея на то оснований. Как показывает практика, доказать их преступление сложно. Даже те регистраторы, кого уже почти схватили за руку, уверяют – действовали по закону. Например, один регистратор перерегистрировал предприятие на основании поддельного договора купли-продажи, но подделку "не разглядел".

      Видео расследования программы ЦРУ о махинациях регистраторов:

      Больше полугода Министерство здравоохранения не может завершить смену руководства Одесского национального медицинского университета. Своим приказом глава Минздрава Ульяна Супрун уволила несменного свыше 20 лет ректора Валерия Запорожана и назначила "своего" исполняющего обязанности, который должен был бы руководить учреждением до следующих выборов ректора. Однако в дело вмешались государственные регистраторы.

      Видео расследования программы ЦРУ о " Медине":

      #Ректоры года

      Реформа здравоохранения под вопросом, пока не будет изменений в системе медицинского образования. И не последнюю роль здесь играют ректоры медицинских университетов. Но кроме самого образования, нередко на базе университета руководители строят еще и собственный бизнес. С этим не собираются мириться в министерстве.

      Видео расследования программы ЦРУ об Амосовой:

       

      Михаил Згуровский – "скромный" украинский ректор, почетный академик и изобретатель. Глава Национального университета КПИ скрупулезно декларирует все свои доходы и не стесняется показать в целом больше трех миллионов ежегодной прибыли.

      Видео расследования программы ЦРУ о Згуровском:

      #Измена года

      Пятый год войны, санкции, запрет торговли с оккупантом и одновременно – поставки уникальной украинской руды с украинских месторождений прямиком в Мордор. Мы фактически поставляем титан на российское производство, которое занимается производством оружия. Поскольку у нас есть военный конфликт, потом это оружие может в нас стрелять.

      Видео расследования программы ЦРУ об "Ависме":

      Детали расследований о самых коррупционных трендах года – смотрите в программе.

      Теги: ЦРУ Коррупция Расследования
      Источник: 24 канал
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