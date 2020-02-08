Безнаказанность и еще больше агрессии РФ, – МИД Украины о новой санкционной процедуре СЕ

Новая процедура реагирования на нарушения принципов Совета Европы фактически сделает невозможным применение санкций против России из-за ее агрессии против Украины.

Украина разочарована одобренным Комитетом министров Совета Европы решением. Об этом пресс-служба Министерства иностранных дел Украины написана на своей фейсбук-странице.

Знайте больше: Россия только что вернулась в ПАСЕ, а уже "налетела" на украинскую делегацию – детали

В украинском МИД отмечают, что эта процедура только поощрит Россию к еще более агрессивным действиям и сводит на нет наказания за суровые нарушения. Делегация Украины голосовала против этого решения.

Сожалеем, что в европейских столицах так и не услышали наши обоснованные аргументы о вреде инициирования таких шагов для будущего общеевропейской правозащитной организации,

– отмечают в МИД.

В министерстве убеждены, что введение таких процедур "только углубляет мировоззренческий кризис в рамках Совета Европы". МИД отмечает, что началось все после того, как начатые Россией войны остались без эффективного ответа.

"Сегодня нет никаких сомнений, что российская вооруженная агрессия должна рассматриваться как серьезное нарушение фундаментальных принципов и ценностей Организации. Со времени безусловного возвращения России в ПАСЕ в июне 2019 года российская сторона своими действиями уже неоднократно доказала, что не намерена менять свое противоправное поведение", – говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что недальновидные действия Совета Европы будут только "усиливать ощущение безнаказанности и дополнительно поощрять Россию с другим потенциальными нарушителями к еще более агрессивным действиям на международной арене".

Что предусматривает новая санкционная процедура

5 февраля Комитет министров Совета Европы одобрил "новую дополнительную процедуру" между комитетом и Парламентской ассамблеей по наказанию государств, совершивших серьезное нарушение своих уставных обязательств.

29 января эту новую дополнительную процедуру по серьезным нарушениям странами-членами Совета Европы своих уставных обязательств одобрила ПАСЕ.

Согласно новой дополнительной, в случае обнаружения "серьезных нарушений" странами-участницами предполагается новая процедура, задача которой – "избежать санкций".

Что это значит? Страна-нарушитель получит год, чтобы исправиться. Все это время должен вестись диалог. Если будет хотя бы минимальный прогресс, срок могут запустить сначала.

К теме: В ПАСЕ расширилась коалиция против возвращения России: детали