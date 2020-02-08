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      Безнаказанность и еще больше агрессии РФ, – МИД Украины о новой санкционной процедуре СЕ

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      МИД Украины раскритиковало новую санкционную процедуру Совета Европы / Council of Europe

      Новая процедура реагирования на нарушения принципов Совета Европы фактически сделает невозможным применение санкций против России из-за ее агрессии против Украины.

      Украина разочарована одобренным Комитетом министров Совета Европы решением. Об этом пресс-служба Министерства иностранных дел Украины написана на своей фейсбук-странице.

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      В украинском МИД отмечают, что эта процедура только поощрит Россию к еще более агрессивным действиям и сводит на нет наказания за суровые нарушения. Делегация Украины голосовала против этого решения.

      Сожалеем, что в европейских столицах так и не услышали наши обоснованные аргументы о вреде инициирования таких шагов для будущего общеевропейской правозащитной организации,
      – отмечают в МИД.

      В министерстве убеждены, что введение таких процедур "только углубляет мировоззренческий кризис в рамках Совета Европы". МИД отмечает, что началось все после того, как начатые Россией войны остались без эффективного ответа.

      "Сегодня нет никаких сомнений, что российская вооруженная агрессия должна рассматриваться как серьезное нарушение фундаментальных принципов и ценностей Организации. Со времени безусловного возвращения России в ПАСЕ в июне 2019 года российская сторона своими действиями уже неоднократно доказала, что не намерена менять свое противоправное поведение", – говорится в сообщении.

      Ведомство отмечает, что недальновидные действия Совета Европы будут только "усиливать ощущение безнаказанности и дополнительно поощрять Россию с другим потенциальными нарушителями к еще более агрессивным действиям на международной арене".

      Что предусматривает новая санкционная процедура

      • 5 февраля Комитет министров Совета Европы одобрил "новую дополнительную процедуру" между комитетом и Парламентской ассамблеей по наказанию государств, совершивших серьезное нарушение своих уставных обязательств.
      • 29 января эту новую дополнительную процедуру по серьезным нарушениям странами-членами Совета Европы своих уставных обязательств одобрила ПАСЕ.
      • Согласно новой дополнительной, в случае обнаружения "серьезных нарушений" странами-участницами предполагается новая процедура, задача которой – "избежать санкций".

      Что это значит? Страна-нарушитель получит год, чтобы исправиться. Все это время должен вестись диалог. Если будет хотя бы минимальный прогресс, срок могут запустить сначала.

      К теме: В ПАСЕ расширилась коалиция против возвращения России: детали

      • Это означает, что наказать за "серьезные нарушения" государство-член Совета Европы могут только по согласованию Комитета министров Совета Европы, его генерального секретаря и Парламентской ассамблеи.
      • В то же время нынешняя процедура введения санкций будет применяться для не слишком серьезных нарушений.

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики ПАСЕ МИД Украины
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