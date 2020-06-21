Безопасен ли отдых в Железном Порту и корейский кризис – видео недели
24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.
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Відпочинок в Залізному порту
Туристичний сезон на півдні країни вже у розпалі. На Херсонщині Держпродспоживслужба почала масові перевірки закладів відпочинку. У рейд разом з контролерами відправились й журналісти. Вони знайшли багато порушень.
Дивіться відео про рейд журналістів по зонах відпочинку:
КНДР веде війська до кордону з Південною Кореєю
КНДР привели свої війська до кордону з Південною Кореєю. Також Пхеньян заявив про відновлення військових навчань та випробувань зброї і погрожує розпочати воєнний конфлікт. У відповідь Сеул також привів армію до бойової готовності та в разі небезпеки готовий дати відповідь.
Дивіться відео про причини корейської кризи:
В Одесі впав літак
В Одесі 17 червня трапилася авіакатастрофа – на Овідіопольській дорозі у районі ТЦ "Метро" впав легкомоторний літак. Відомо, що у результаті авіакатастрофи обидва пілоти загинули.
Авіакатастрофа в Одесі: дивіться відео
Чи є спалах COVID-19 в Україні другою хвилею
Через невтішну статистику захворюваності на коронавірус уряд ухвалив рішення про продовження адаптивного карантину до 31 липня. Чи є спалах коронавірусу другою хвилею й чи повернуть в Україну жорсткий карантин – дізнавались журналісти 24 каналу.
Дивіться відео сюжету 24 каналу про карантин в Україні:
Як створюють візерунки на тканині за давньою технікою
Модельєр-початківець із Кропивницького Костянтин Данильченко опанував старовинну техніку оздоблення тканини вибійкою. Звичайне хобі швидко переросло в професійну справу, тепер вчить ремеслу й інших.
Дивіться відео: як виготовляють дивовижні хустки