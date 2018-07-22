Безопасен ли "лизун" для детей: состав популярной игрушки

Сегодня набирает популярность новая игрушка – лизун или слайм. Однако не спешите покупать своему ребенку или делать ее собственноручно, ведь состав игрушки может негативно повлиять на его здоровье.

Химически лизун состоит из молекул вещества-полимера (например, клея), что образует нити вроде спагетти, пишет Lifehacker.

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Также добавляют тетрабонат натрия – бура, что обеспечивает упругость в ответ на удар и мягкость на давление пальцем.

В лизуне содержится клей ПВА, он считается нетоксичным. С ним не нужно работать в резиновых рукавицах и защитных очках. Но при попадании в глаза или внутрь организма клей становится очень опасным для здоровья ребенка или подростка.

Бурая или натрий тетракарбонат – это соль борной кислоты. Его используют для дезинфекции кожи и слизистой оболочки ротовой полости.

Однако этот ингредиент способен вызывать раздражение глаз, кожи и дыхательных путей. Может влиять на нервную систему, почки желудочно-кишечный тракт при попадании в организм или из-за раздражения на коже.

Слишком долгий контакт с кожей может вызвать дерматит.

Крахмал, желатин и целлюлоза, содержащиеся в лизуне, является питательной средой для бактерий и плесневых грибов. Через некоторое время игрушка может стать очагом бактерий и привести к инфекции кожи.

Безопасен ли "лизун" для детей

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