Безопасная школа: как будут наказывать за травлю детей

Новости о насилии в школах стали чуть ли не обыденностью. В последнее время ученики не только издеваются над сверстниками, но и снимают это на видео и выкладывают в социальные сети, тем самым травмируя свою жертву не только физически, но и психологически. Недавно принятый закон меняет подход к решению проблемы.

Какое наказание предусмотрено в новом законе о противодействии буллингу и насколько сложно будет привлечь к ответственности виновных, узнавал 24 канал.

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Неоправданная жестокость

Случай, который произошел в Одесской области, поразил своей жестокостью даже полицейских. На видео, которое правоохранители нашли во всемирной сети, они увидели, как несколько девочек избивают свою одноклассницу, а другие просто наблюдают за ними. Самое ужасное, что дети не только не стыдились своего поступка, а даже выложили видео побоев в социальные сети. Как оказалось позже, сначала подростки выясняли отношения словесно, а через несколько дней одна из них, заручившись поддержкой подруг, устроила с другой драку. Причиной конфликта стал парень, который ранее встречался с одной из нападающих ,а затем "переметнулся" к другой. Полиция разобралась в ситуации, и привлекла к административной ответственности родителей нападавшей – за невыполнения ими обязанностей по воспитанию детей.

В этом случае родителей нападавшей наказали, но так происходит не всегда. Часто, чтобы избежать дальнейшего развития конфликта, родители пострадавшего ребенка переводят в другую школу. Ведь даже если ребенка и не бьют, то травят, и он не может оставаться в коллективе.



Беспокойство родителей должны вызывать не только синяки, но и частые жалобы на сверстников

Однако буллинг – это не только избиение, но и моральное издевательство над ребенком. Вызывать беспокойство у родителей и учителей должны не только синяки, но и испорченные вещи или жалобы на травлю. Школьные драчуны – это в основном неуравновешенные и склонные к насилию дети. Их цель – систематическое унижение избранных детей ради доказательства превосходства над всем коллективом.

Буллинг или травля – разновидность психологического или физического насилия со стороны человека или группы людей, которые имеют определенные преимущества над другими. Такое насилие не имеет целью самозащиту.

Наказать драчуна

Недавно Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу". Этот закон предусматривает четкий алгоритм действий на случай травли.

Прежде всего, если ребенок стал свидетелем буллинга в школе он может рассказать об этом учителю, родителям или директору. Правда, и до принятия закона никто не запрещал это делать.

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Также пострадавший может обратиться в социальную службу по вопросам семьи, детей и молодежи, на горячую линию "Ла Страда – Украина" по противодействию насилию в семье или по защите прав детей, Национальной полиции или Центра предоставления бесплатной правовой помощи.



​О случаях буллинга учитель должен сразу сообщить руководству школы

Если педагог или другой работник учебного заведения стал свидетелем буллинга, он обязан письменно проинформировать об этом руководителя школы. Это делается независимо от того, пожаловалась ему жертва или нет. Руководитель должен рассмотреть обращение и выяснить, что на самом деле произошло. Затем созвать заседание комиссии по рассмотрению случаев буллинга и решить – что делать дальше. Состоять такая комиссия может из психолога, учителей, социального педагога, родителей пострадавшего и "обвиняемого", руководителя учебного заведения и других заинтересованных.

Социальный педагог – специалист, в компетенцию которого входит оказание педагогической, психологической, психотерапевтической и социальной помощи тем, кто в ней нуждается.

Если после заседания, комиссия пришла к выводу, что речь идет именно о буллинге, а не одноразовом конфликте, руководитель школы должен сообщить об этом случае уполномоченному подразделению органов Национальной полиции Украины и службу по делам детей.

Если родители пострадавшего ребенка не признают результаты рассмотрения комиссии, они могут обратиться в полицию.

Законодательные новации

Оценивая недавно принятый закон юристы отмечают, что он содержит много положительных норм, но есть нюансы, которые могут нивелировать весь позитив.

Положительным является то, что определено само понятие и ответственность за травлю. Очерчен круг тех, кто должен реагировать и пресекать подобное. Также пошагово выписанная процедура сообщения о таких случаях, определены адресаты рассмотрения заявлений и ответственность как за травлю, так и за отсутствие реакции на такое событие. Как известно из статистических данных, большинство людей во время учебы хоть раз были если не мишенью травли, то свидетелем,

– рассказывает юрист ЮКК "Де-Юре" Владимир Данилин.



С детьми нужно, прежде всего, разговаривать и рассказывать – как нужно себя вести

Основным минусом закона юрист считает то, что закон направлен на ликвидацию буллинга и наказание за травлю, но более эффективным было бы предупреждение буллинга. В частности, проведение разъяснительной работы среди учащихся и учителей, что такое травля, ее признаки и пути предупреждения. Указанные идеи базово заложены в законе, однако будут ли они реализованы, будет ли разрабатываться план мероприятий, направленных на противодействие и предотвращение травли, как это предусмотрено в законе – вопрос.

Еще одним минусом является то, что предусмотрена ответственность за травлю в образовательной сфере. В то же время, без внимания осталось травля на работе, и тому подобное. Таким образом, имеем пример частичного решения проблемы, так как травля существует не только в учебном процессе,

– добавляет Владимир Данилин

Закон возлагает дополнительную ответственность на родителей детей до 16-ти лет, которые будут издеваться над другим. Однако, эксперты уверены в необходимости проведения дополнительной просветительской работы среди родителей по предупреждению травли их детьми. Кто именно будет проводить эти мероприятия, как часто – эти вопросы остались вне поля зрения законодателя.

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В общем, закон скорее направлен на наказание за травлю, чем на ее предупреждение, что является его наибольшим недостатком. Ведь как известно – лучше предотвращать правонарушения, чем потом исправлять последствия.

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