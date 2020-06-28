Уже месяц после смягчения карантина работает метро в Киеве, Днепре и Харькове. Что изменилось для пассажиров в столице и привыкли ли они к поездкам во время пандемии – читайте дальше.

Что происходит в метро Киева

На станции метро "Политехнический институт" в часы пик – сотни людей. Держать рекомендованную дистанцию ​​в 1,5 метра там весьма непросто. И безопасно ли в столичной подземке во время пандемии вообще – в материале 24 канала.

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Безопасность подрывают сами пассажиры. Карантинное метро работает уже месяц, а некоторые до сих пор носят маски на подбородке, не прикрывая нос. Объясняют это пассажиры тем, что иначе просто невозможно дышать.

Кто-то отказывается носить маску или просто ее забывает – за это платят штрафы. По словам заместителя начальника столичного метро, ​​на таких уже составлено 37 протоколов. По одному из них даже принято решение об уплате 17 тысяч гривен за нарушение масочного режима.

Руководство метрополитена заверило, что со своей стороны делают все, чтобы минимизировать риски заражения. Когда станция закрывается для пассажиров, начинается дезинфекция. Протирается все: от ручек дверей до кассовых окон, потом обязательно – турникеты и перила.

Как происходит дезинфекция метро в Киеве / Скриншот с видео

Кроме этого, каждый день в депо происходит полная санитарная обработка вагонов – как изнутри, так и снаружи. По словам заместителя начальника электродепо "Дарница" Валерия Дробязко, в частности – протирают диваны и стены в салонах, пол моют дезинфицирующим средством.

Как уменьшить вероятность заражения в метро

Эпидемиологи уверены: это минимизирует риски заражения, но не спасает от них. Ведь регулировать дистанцию ​​в потоке людей в метро трудно. Поэтому это – одно из мест, где больше всего распространяется вирус.

Эпидемиолог Владимир Курпита объяснил: сейчас работе метро не хватает ограничения на количество пассажиров в вагонах и запуска большего количества поездов. Другие превентивные возможности – в руках самих людей.

Когда вы касаетесь перил или эскалатора – после этого желательно обрабатывать руки средствами дезинфекции и не касаться глаз, носа, рта. Это уменьшит риск, но никакой 100% гарантии нет,

– добавил он.

И несмотря на рост количества зараженных и риски в подземке, специалисты убеждены, что метро снова не закроют. Ведь это может привести не только к коллапсу на дорогах городов, а и к еще большему распространению болезни, уже в наземном транспорте.



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