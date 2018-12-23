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      Безопасно ли находиться на праздничных ярмарках в Киеве: исследование журналистов

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      Несмотря на трагический пожар во Львове, праздничные рынки в других регионах страны проверять не будут – из-за моратория на проверки ГСЧС. Журналисты 24 канала решили самостоятельно поинтересоваться, безопасно ли посещать ярмарки в столице и все ли предприниматели соблюдают технику безопасности.

      Об этом в прямом эфире сообщила корреспондентка 24 канала.

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      Стало известно, что КГГА проверяла вчера все ярмарки в Подольском районе.

      В Подольском районе вчера отчитались мне, что вместе с местными пожарными службами состоялись проверки на ярмарках. Конечно, есть немало нечестных предпринимателей, которые стремятся как можно больше заработать,
      – прокомментировал Роман Ткачук, начальник Управления по чрезвычайным ситуациям КГГА.

      Проверяли все же не спасатели, ведь у них – мораторий на проверки по пожарной безопасности, который ввели еще в 2017 году. Они не могут контролировать, везде ли есть огнетушители да и не применяются ли баллоны.

      Кроме этого, журналисты 24 канала консультировались, как можно сообщить о наличии газовых баллонов в палатках. Им сообщили – если позвонить на 101, то все, что там смогут, это только сделать фото и отправить в КГГА. Ведь только городская власть ответственна за то, чтобы закрыть определенную точку продажи, ведь именно она и давала разрешение.

      На Рождественской ярмарке в Киеве защищены от пожара, который состоялся 22 декабря во Львове. Местные работники подготовились и продемонстрировали журналистам свои огнетушители.

      Напомним, 22 декабря во Львове произошел взрыв на ярмарке неподалеку от Оперного театра. Загорелось сначала в одной из достопримечательностей, затем огонь перекинулся на соседние помещения. Из-за взрыва пострадало пять человек. Полиция открыла уголовное производство по статье нарушение пожарной безопасности, а это до трех лет лишения свободы.

       

      Теги: Новости Украины Новости Киева ГСЧС
      Источник: 24 канал
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