Безопасность для женщин во время войны: Нидерланды выделили Украине более 2 миллионов евро
Источник:24 канал
Нидерланды предоставят Украине более двух миллионов евро для безопасности женщин во время войны. В рамках проекта в каждом регионе разрабатывают планы действий, исходя из особенностей местности.
Деньги выделили в рамках трехлетнего проекта "Женщины, мир, безопасность", который стартует в Украине. Об этом сообщил Украинский женский Фонд, который и будет реализовывать проект.
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Правительство Королевства Нидерланды оказывает на реализацию проекта финансовую и консультационную поддержку в размере 2,2 миллиона евро,
– говорится в сообщении.
Заместитель главы миссии посольства Нидерландов в Украине Питер ван Лит заявил, что Нидерландам важно помочь Украине в реализации Национального плана действий по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1325 "Женщины, мир, безопасность".
"Привлечение женщин к принятию решений по построению мира и безопасности в общинах – это принципиальный вопрос. Ведь только таким инклюзивным путем можно учесть интересы всех, на кого влияют и повлияли военные действия", – заявил Влит.
Правительственная уполномоченная по гендерной политике Екатерина Левченко пояснила, что Украинский женский Фонд будет применять собственную методологию локализации процесса 1325. Предполагается:
- что на Донбассе и в оккупированном Крыму будут применять местные планы действий в вопросах мира, безопасности и участия женщин;
- чтобы планы были действенными, над ними должны работать госструктуры и органы местного самоуправления, общественные и международные организации.
В частности уже удалось реализовать:
- программу "Безопасный транспорт для женщин и девушек" в Рубежном;
- создать группы продленного дня для детей военнослужащих и центр психологической реабилитации для семей военных в Хмельницком;
- провести тренинги для полицейских, работающих с жертвами домашнего насилия;
- запустить спец программы по гендерному равенству в Днепропетровском госуниверситете внутренних дел.
Кратко о резолюции 1325
- Резолюцию 1325 года Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял в 2000 году. Ее цель – признать особое влияние вооруженного конфликта для женщин и девушек. Кроме того, она должна была установить важную роль в решении конфликта и в развитии мира.
- Документ также предусматривает защиту женщин во время вооруженных конфликтов.
- 85 стран приняли национальный план действий в отношении женщин, мира и безопасности. Только Украина приняла план действий во время войны в 2016 году. Впоследствии его приняли в 2021 году и он будет действовать до 2025 года.
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