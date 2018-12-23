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      Безопасны ли Рождественские ярмарки в Украине: результаты журналистской ревизии

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      В городах Украины начались проверки Рождественских ярмарок. Журналисты 24 канала также устроили собственную ревизию и проверили праздничные рынки в Киеве, Харькове и Тернополе.

      На ярмарке в Киеве продавцы для журналистов охотно показали огнетушители.

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      "С одной стороны огнетушитель, с другой стороны огнетушитель. Что касается техники безопасности, то все пройдено", – заверил продавец на ярмарке в Киеве Руслан.

      Продавцы сказали, что инструктажа по пожарной безопасности накануне ярмарки не было. Поэтому ориентируются на свои знания. Газовых баллонов на ярмарке в центре Киева журналисты не заметили.

      ярмарок Київ

      Рождественская ярмарка в Киеве

      В Харькове взялись не только за проверки, но и за инструктажи. Накануне спасатели напомнили о мерах безопасности в точках продаж.

      У нас есть много огнетушителей. А еще у нас для этого существуют специальные брикеты,
      – отметил продавец на ярмарке в Харькове Борис.

      Отказались от газовых баллонов на ярмарках во многих городах. Это даже специально прописывают в договорах с арендаторами ларьков. Однако требования иногда все же нарушают.

      ярмарок тернопль

      Рождественская ярмарка в Тернополе

      На понедельник, 24 декабря, мы снова запланировали повторную внеплановую инспекцию и еще раз будем проводить инструктажи. Мы уже второй год подряд отказываемся от открытого огня. У нас нет открытого огня, все блюда готовятся в городке с помощью электроэнергии,
      – пояснил директор КП "Туристический информационный центр" города Тернополь Тарас Ковальчук.

      Чрезвычайники пожаловались, что систематически проверять праздничные рынки не могут. Уже пять лет действует мораторий на проверки. В начале года правительство его частично сняло: позволило инспектировать учебные заведения, торговые центры, рестораны. Однако ярмарка состоит из отдельных торговых точек. И хотя это место людное, мораторий здесь в силе. Но даже если бы его не было, максимальное наказание за нарушение правил пожарной безопасности 170 гривен.

      Автор: Анна Сердюк
      Теги: Новости Украины Новости Киева Пожар Рождество Новогодние праздники Новости Харькова Тернополь
      Источник: 24 канал
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