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      Безпека в школі: як вберегти дитину від нещасних випадків у навчальному закладі

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      Школа здорового глузду / ДонНТУ

      Дбати про безпеку своєї дитини – це справжній та здоровий прояв любові.

      Минулого року новорічне свято в одній зі шкіл на Тернопільщині закінчилося смертю п'ятикласниці. Дівчинка хотіла піднятися на сцену, але знепритомніла і впала. У школі не було жодної людини, яка б змогла надати їй першу допомогу до приїзду швидкої. По дорозі в лікарню школярка померла.

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      На жаль, ця трагедія може статися з кожним, але в наших руках зробити все, щоби максимально убезпечити простір, де ми буваємо регулярно. Особливо це стосується шкіл, де діти проводять багато часу.

      Під час вибору навчального закладу, окрім якості освіти, часто батьки в першу чергу зважають на такі фактори:

      – розмір черги до школи;
      – відстань від дому до навчального закладу;
      – вартість навчання.

      Натомість мало хто думає про такі, насправді важливі, речі:

      – чи справна протипожежна система;
      – чи в кожному класі є вогнегасники;
      – чи здатні вчителі та медсестри надати першу медичну допомогу.

      Школа, коледж або інший освітній заклад – місце, де діти проводять велику кількість часу. Якщо чиновники та адміністрація навчального закладу не дбають про безпеку дітей, візьміть це в свої руки. Напишіть звернення про перевірку протипожежної системи, пройдіться школою чи садочком та переконайтеся, що там є вогнегасники, а також організуйте навчання для викладачів з надання першої медичної допомоги. Попросіть рятувальників чи співробітників центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф провести майстер-клас, або ж зверніться до організацій, які мають такі курси.

      Можливо, вміння проводити серцево-легеневу реанімацію вчителям ніколи не знадобиться. Але якщо виникне екстрена ситуація, вони знатимуть, що робити до приїзду швидкої, щоби врятувати вашу дитину.

      Якщо у вашій сім'ї є дитина, яка ходить до навчального закладу, подумайте про те, чи зможе вчитель надати їй чи йому допомогу в екстреній ситуації. Заплануйте вже розмову про це з адміністрацією закладу та з іншими батьками.

      І пам'ятайте, що дбати про безпеку своєї дитини – це справжній та здоровий прояв любові.

      Автор: Уляна Супрун
      Джерело: Facebook

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      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Публикации Новости политики Образование в Украине Дети и несовершеннолетние Ульяна Супрун Образование
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