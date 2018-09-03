Безпорадність нової патрульної поліції: чому копи дозволяють п'яним мажорам себе принижувати

У розпал вихідних, що поєдналися зі святом Дня Незалежності України, я стала свідком зухвалого і публічного прояву тотальної зневаги до законів нашої країни. На очах людей закон і право множили на нуль, доводячи, що безкарність за злочини в нашій країні – це норма.

Коли минулого тижня я записувала відеоблог про безкарних водіїв, які зухвало поводяться із патрульними та уникають відповідальності на прикладі аварії, яка сталася на Дніпровській набережній, я і гадки не мала, що й сама стану безпосереднім свідком такої ж ситуації. І розповідатиму про це не просто як блогер чи журналіст, а як громадянин.

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25 серпня у селі Чайка – це найближче передмістя Києва – сталася мажорна ДТП. П'яна компанія розїжджала на чорному джипі Range Rover то від одного кафе, то до іншого, і врешті завершила вечір у паркані.

Схоже, що авто на великій швидкості не вписалося у поворот та, навіть не гальмуючи, влетіло у дерево та заїхало на парковку, пошкодивши ще один автомобіль. Скрегіт шин та гуркіт від удару стояв страшний.



Схоже, що авто на великій швидкості не вписалося у поворот

Звісно, на місце аварії одразу збіглися люди. Очевидці аварії зазначили: з-за керма виліз п'яний як чіп водій. Не набагато тверезішими виявились його пасажири. Усім трьом не під силу було зв'язати між собою й пари слів.

Ситуація на перший погляд проста і банальна. Випили добряче, відзначили свято незалежності рідної країни та відчули кураж. З вітерцем, з музикою, з гарним настроєм свято ж відчувається по повній. Аварія стала хіба логічним завершенням прекрасного вечора цієї луганської компанії. Луганської, тому що усі учасники подій – вихідці цього регіону.

Власник авто і головний герой цієї пригоди Олег Киященко – луганський бізнесмен, бенефіціар потужної транспортної компанії, що займається міжнародними перевезеннями.



Олег Киященко

Його пасажири – бухгалтерка тієї самої компанії Яна Волкова та її чоловік Денис. Їх усіх легко було ідентифікувати за відкритими даними в інтернеті. Легко мені, вам, будь-кому, але не представникам нашої нової реформованої поліції. Адже події, які почали відбуватись вже після самої ДТП викликали у мене хвилю змішаних почуттів – подив, обурення, відчай, ледь не сльози від безпорадності, а подекуди навіть і істеричний сміх.

Адже водій та власник Range Rover в одній особі, незважаючи на те, що свідки чітко вказували – він був за кермом, пішов у відмову. Інспекторів та патрульних вирішили пошити у дурні – мовляв, водій втік. Ідіть шукайте.

Копи безпорадно товклися на місці – їм не давали до рук документів на авто та водійського посвідчення Киященка. Тривалий час вони не могли навіть дізнатися прізвища порушника. Учасники ДТП їм відверто сміялись в обличчя. Розгублені поліцейські лепетали враженим людям, мовляв, ну що ми можемо зробити? І не робили нічого. Отак просто дивлячись на це зухвальство.

Відео з місця ДТП

А знаєте чому? Бо гроші, великі гроші та вміння давати на лапу в нашій країні працюють краще за будь-які закони. Власник побитої машини висувати претензії пану Киященку не схотів. Так і сказав: мені всі збитки компенсують, зайві проблеми не потрібні. Він п'яний? Так. Але обіцяні другою стороною гроші і своя хата скраю – непереможна філософія.

Ще один важливий нюанс – "рішали". Такі собі хитрющі хлопчики, які з'являються нізвідки та починають роздавати поради перспективним клієнтам – як красиво уникнути відповідальності. Не за просто так, звичайно.

Зверніть увагу ось на цього чоловіка.



Ще один важливий нюанс під час ДТП – "рішали"

Він намагався розігнати натовп зівак, одразу почав крутитися навколо учасників ДТП та "розрулювати" ситуацію. Зокрема, спробував заборонити мені фіксувати події на відео, називаючись нібито власником території, де сталася пригода. Хоча відверто брехав.

Цей пан – Максим Данилик, а от територія, яку він називав нібито своєю власністю, належить пану Віктору Братині. Але ж напустити диму – то наше все. До речі, копи йому повірили, хоча жодних документів він не пред'явив.

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Тож повернемось до копів. Як складати протокол, вони й гадки не мали. А затримувати п'яного водія та забирати авто на штрафмайданчик нібито не мали права – постраждалих, та говоримо прямо, трупів не було! Залізна логіка – нікого не вбили, не покалічили, хоча обійшлося без жертв завдяки лише справжньому диву.

Та складу злочину нема! Розумієте – нема. Треба, щоб були розчавлені по асфальту пішоходи, тоді поліція отримає підстави бодай щось робити. То що, будемо чекати чергової трагедії на кшталт Харківської ДТП?

На моїх очах копів зухвало принижували. Подивіться як патрульному просто посміхаються в обличчя. "Рішали" запевняють: за кермом сидів не пан у червоних шортах, а його дружина Інна. Хоча на очах людей вона вперше приїхала за викликом на місце ДТП щонаймеше хвилин через 40 на власній червоній Toyota. То, виходить, вона була за кермом двох авто одразу?



Дружина підозрюваного приїхала зовсім іншою машиною

Моє журналістське посвідчення зіграло важливу роль в цій історії. Копи спромоглися таки скласти два протоколи – ДТП та п'янство за кермом. На пана Киященка. Принаймні, мені їх показали. Але ж яким чином у машині копів з'явилося водійське посвідчення дружини головного героя того вечора – пані Інни Киященко? Якщо вона у ДТП не фігурувала? Нагадаю, вона приїхала згодом, щоб взяти провину на себе.

Я кілька разів запитувала патрульних – нащо їм її посвідчення? Вони вперто відмовчувались. Можу припустити, на пані Інну теж виписали липовий протокол, який мені не показали. І от тепер дуже цікаво побачити матеріали, які потраплять врешті до суду по цій ДТП.

Того ж вечора я почула у свій бік погрози. Пан Киященко обіцяв помститися за мою наполегливість у з'ясовуванні істинної причини ДТП та намаганні змусити копів виконувати свою роботу. Пообіцяв зняти "веселе кіно" з натяком на неприємності і пан Максим Данилик, адже ідеальний план з відмазування від відповідальності героя п'яного ДТП дещо дав збій.

Я не могла змовчати та приховати цю історію від суспільства. Я побачила, як зневажають в нашій країні закони, абсолютну безпорадність копів і небажання виконувати свою роботу. Я вкотре переконалася в абсолютній незахищеності кожного з нас перед п'яними водіями. Невже нам замало трагедій? Та карати нікого не будуть. П'янка за кермом без жертв – це максимум адміністративне, навіть не кримінальне порушення.

Зараз я заявляю про те, що існує високий ризик того, що ця справа може бути сфальсифікована і як результат – розвалена у суді. Справжній винуватець уникне покарання. Хоча деякі висновки він зробив. Адже через кілька днів після розголосу Олег Киященко вийшов на мене, запропонував зустріч, на яку, до речі, приїхав на авто, та особисто вибачився за погрози. Але каяття з приводу ДТП я від нього не почула.

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Нас немає кому захистити. Поліція отак просто на очах у всіх відпускає п'яних водіїв. Публічні майстер-класи уникнення від відповідальності їм вже продемонстрували. Головне сказати копам – то не я.

І люди.. Люди не вірять у зміни. Такий розклад треба змінювати. У державі, де зневажається закон, жити далі буде ще нестерпніше. Не зраджуйте власній громадській позиції, не лишайтесь байдужими – ми маємо зробити кращою цю країну. Але один в полі не воїн, треба об'єднуватись.