Да, по данным июньского опроса Work.uа, 6% работодателей в Украине сообщили о сокращении штата, а 16% держат сотрудников в отпуске за свой счет.

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильно ударил по Украине. Ежедневно на учет в Госслужбу занятости становятся более 3 тысяч граждан, потерявших работу. Многие не ждут предложений, а ищут себе место самостоятельно.

Меньше всего карантин повлиял на количество вакансий в торговле, IТ и сельском хозяйстве. Неизменным спрос на квалифицированных работников на производстве и в медицине. Об этом сообщил телеканал "Украина".

Эксперт Андрей Новак отмечает, что в Украине был введен один из самых жестких режимов карантина, что, конечно, существенно повлияло на рынок труда.

"Это (карантин – ред.) привело к полной остановке целых отраслей – транспорта, общественного питания, туризма и других. Соответственно, в этих сферах предприятия были вынуждены увольнять работников, сокращать зарплаты", – объясняет он.

Да, по данным июньского опроса Work.uа, 6% работодателей в Украине сообщили о сокращении штата, а 16% держат сотрудников в отпуске за свой счет.

И кроме закрытия бизнеса и кадровых сокращений, на уровень безработицы повлияло и массовое возвращение в Украину заробитчан.

"Если компания большая, она более устойчива к шаткости, которая есть сейчас, чем, например, маленький бизнес", – объясняет Татьяна Пашкина, эксперт рынка труда.

"Есть вариант, когда официально как бы работать нельзя, но серый рынок нуждается в работниках. Но это незащищенность", – добавляет она.