Количество людей, потерявших работу в Украине и Европе, резко увеличивается. Часть украинских заробитчан потеряли работу. Украинцев еще ждут сезонные работы, но спрос на строителей и других работников несколько упал.

В Украине стремительно растет уровень безработицы. Уже зарегистрировали более 510 тысяч официально безработных, пишет 24 канал, хотя на самом деле эта цифра достигала 2,8 миллиона, по подсчетам Торгово-промышленной палаты еще в начале мая. Вероятно, сейчас количество фактически безработных выше.

Безработица в Европе

Украина – не единственное государство, которое столкнулось с ростом безработицы. Из-за кризиса и пандемии это общемировой тренд. Европа, которая является крупнейшим импортером украинских трудовых ресурсов, также ощутила рост безработицы.

К теме Какие перспективы у заробитчан вернуться на работу в Европу

Много европейских компаний уволили часть своих сотрудников из-за невозможности работать во время карантина или из-за уменьшения доходов. Это касается и украинских заробитчан. Около 30% украинцев в Польше потеряли работу из-за пандемии. Об этом УНИАН рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Понятно, что Украина не будет выплачивать дотации польским компаниям, чтобы те не увольняли украинцев, рассказывает эксперт Алексей Кущ.

Безработица в Испании

В Испании, которая стала одним из очагов распространения коронавируса, уровень безработицы тоже стремительно растет. Количество фактически безработных в Испании достигло 3,8 миллиона человек по состоянию на начало мая. Из них почти 300 тысяч только за один месяц потеряли работу. Об этом сообщает Reuters.

Безработица в Великобритании

В Британии ситуация еще более критическая. За две недели около полмиллиона человек обратились за пособием по безработице. Отметим, что в Украине в целом такое количество официально безработных.

Заробитчане должны остаться или уехать

Украина – большое экспортное государство трудовых ресурсов. И по мнению Алексея Куща это нехорошо, ведь создает зависимость от других стран. Аргумент, что украинские заробитчане присылают значительные средства в Украину (в 2019 это 12 миллиардов долларов) нивелируется другим фактом: если бы трудовые мигранты остались в Украине и работали здесь, то аккумулировали бы 80 миллиардов долларов в экономике Украины.

Важно Безработица в Украине резко возросла: решат ли 500 тысяч рабочих мест проблему

Эксперт соглашается, что сейчас в Украине нет условий для того, чтобы около 5 миллионов трудовых мигрантов остались жить и работать здесь. Для этого не нужны программы по созданию малооплачиваемых рабочих мест. Для этого необходимо развитие предприятий и привлечение инвестиций.