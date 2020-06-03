Украинцы теряют работу из-за карантина и кризиса. Средняя зарплата уменьшается, как и количество вакансий на рынке. Обещанная программа от правительства 500 тысяч рабочих мест, которой хотели решить проблемы, эксперты называют неэффективной.

Несмотря на то, что Украина поэтапно выходит из карантина и запускает экономику, количество безработных растет. Что происходит на рынке труда Украины и Европы и решат 500 тысяч рабочих мест проблему – в материале 24 канала.

Безработица в Украине

По состоянию на 1 июня в Украине официально зарегистрировали свыше 510 тысяч безработных по данным Госслужбы. С начала карантина количество официально безработных в Украине удвоилось. Однако это лишь те, кто официально встал на учет в центре занятости. Фактический уровень безработицы значительно выше. По подсчетам Торгово-промышленной палаты, количество безработных в мае составило 2,5-2,8 миллиона украинцев.

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Прогнозы по безработице

В Украине прогнозируют уровень безработицы – 9,4% по итогам 2020 года. При этом МВФ дает еще более пессимистичный прогноз – 10%. Ситуация несколько улучшится в 2021: безработица может упасть до 9,1%.

Безработица будет длительной в связи со значительным падением экономики и существенными структурными изменениями. Мигранты медленно будут возвращаться к местам работы за пределами Украины,

– говорится в консенсус-прогнозе Минэкономразвития.

Что происходит на рынке труда

Рынок труда сейчас в уникальном положении. По словам эксперта Института Growford Алексея Куща, это гибридный кризис, ведь он вызвал как кризис спроса, так и кризис предложения на рынке труда.

Количество вакансий резко сократилось. 12 марта на сайте Work.ua было опубликовано 54 тысячи вакансий. А уже 26 апреля количество вакансий сократилось более чем вдвое – 22, 8 тысяч вакансий.

С 3 апреля количество активных вакансий начало увеличиваться Сейчас на сайте Work.ua почти 32 тысячи активных вакансий.



Рынок труда в Украине / Инфографика 24 канала

Рынок труда через год сможет плавно вернуться к началу 2020 года, отмечает основатель Work.ua Артур Михно.

Какие вакансии есть на рынке труда

По данным Государственной службы занятости, сейчас есть спрос на:

работников в сферах сельского и лесного хозяйства;

торговли и услуг (продавец продовольственных товаров, кассир, повар, уборщик, рабочий по благоустройству);

в сфере логистики (курьер, водитель, грузчик, заведующий складом);

в здравоохранении и предоставлении соцпомощи (медсестра / медбрат, соцработник);

в охранной сфере (сторож).

Перечисленные виды занятости в основном малооплачиваемые и не требуют квалификации (за исключением здравоохранения). Экономист Алексей Кущ отмечает, что в Украине не так проблемы с количеством работы, как с ее оплатой. Нет достоинства работы. Украинское правительство неправильно подходит к решению проблемы. По словам эксперта, найти работу за 5-6 тысяч гривен можно и сейчас и для этого не нужно создавать новые рабочие места, которые пообещала власть. Однако найти работу с достойной оплатой труда – проблема, и 500 тысяч рабочих мест этой проблемы абсолютно не решают.

Что известно о 500 тысячах рабочих мест

Премьер Шмигаль анонсировал программу создания полмиллиона рабочих мест с зарплатой 6-8 тысяч гривен. Правда, обещал он это сделать в мае. Пока это остается обещанием.

В каких сферах создадут рабочие места

Шмыгаль рассказал, что новые места появятся прежде всего в социальной, коммунальной и бюджетной сферах. Кроме того, 170 тысяч мест появятся в сфере строительства в рамках проекта "Большая стройка".

Почему такие низкие зарплаты

Во время карантина и нарастающего кризиса зарплаты украинцев уменьшились. Так, в марте средняя по Украине зарплата была 11 446, а в апреле опустилась до 10 430 по данным Госстата. Минимальная зарплата в Украине – 4 723.

Таким образом, предложенные правительством зарплаты 6-8 тысяч – это несколько выше "минималки" и существенно ниже средней зарплаты. По прогнозам ЮНИСЕФ, из-за пандемии и кризиса более 6 миллионов украинцев окажутся за чертой бедности. По словам Зеленского, это все, кто получает меньше 250 долларов (менее 6 700 гривен) в месяц. Президент согласился, что это мало, но бедностью не считает.

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Решает ли создание новых мест проблему безработицы

Инициатива властей об обеспечении украинцев рабочими местами с небольшими зарплатами – шесть тысяч гривен – может восприниматься, как попытка что-то сделать. Большого позитива такая инициатива не добавит. Но не вызовет серьезного негатива. Положительно повлияет на тех, у кого нет даже такой зарплаты. Те, у кого выше доходы, воспримут это, как то, что их не касается,

– сказал социолог Михаил Мищенко в комментарии 24 каналу.

Экономист Алексей Кущ уверен, что эти 500 тысяч рабочих мест не решат проблемы безработицы. Наоборот, люди не захотят получать такие низкие доходы, живя от зарплаты до зарплаты, и выберут другой путь: станут на учет как официально безработные, чтобы получить помощь от государства, и работать в теневом секторе.

Чтобы решить проблему с безработицей и значительным количеством трудовых мигрантов, необходимо развивать предприятия и привлекать инвестиции.

Как украинцы реагируют на проблемы в экономике

Протесты в Украине возникают на основе трех факторов: коррупция, война на Донбассе – переход красных линий, которые касаются сдачи национальных интересов, и социально-экономический фактор – к примеру, резкий рост тарифов, рассказал Любомир Мысов, заместитель директора группы "Рейтинг".

Сомнительно, что общая безработица без других факторов станет причиной протестов по всей Украине. В Украине все массовые протесты, в частности, майданы, основаны на факторе несправедливости, нарушении прав конкретной группы населения или конкретного гражданина. Условно, богатые против бедных,

– рассказал социолог Любомир Мысов.

С этим соглашается и Михаил Мищенко, заместитель директора социологической службы Центра Разумкова. "Как показывает опыт Украины, масштабные протесты под экономическими лозунгами не происходят. Общенациональные акции протеста проходят под политическими лозунгами. Когда уровень доверия к власти падает. Когда власть явно препятствует реализации общественных надежд", – рассказывает социолог.

Протестовать из-за безработицы украинцы будут лишь при условии, что это совпадет с другими проблемами. В частности осенью, которая традиционна для украинских протесов, ухудшится экономическая ситуация, если власть не будет делать правильных действий, считает Любомир Мысов.

Безработица в Европе

Украина – не единственное государство, которое столкнулось с ростом безработицы. Это общемировой тренд. Почувствовала это и Европа, которая является крупнейшим импортером украинских трудовых ресурсов. Многим европейским компаниям приходится сокращать свой штат и увольнять, в частности, украинских работников. Около 30% украинцев в Польше потеряли работу из-за пандемии. Об этом УНИАН рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Понятно, что Украина не будет выплачивать дотации польским компаниям, чтобы те не увольняли украинцев, рассказывает эксперт Алексей Кущ.

В Испании, которая стала одним из очагов распространения коронавируса, уровень безработицы тоже стремительно растет. Количество фактически безработных в Испании достигло 3,8 миллиона человек по состоянию на начало мая. Из них почти 300 тысяч только за один месяц потеряли работу. Об этом сообщает Reuters.

В Британии ситуация еще более критическая. За две недели около половины миллиона человек обратились за пособием по безработице. Напомним, что в Украине более 510 тысяч официально безработных.

Как ситуация в Европе влияет на украинских заробитчан

По словам эксперта по экономике Алексея Куща, в Европе и дальше нуждаются в украинцах на сезонные работы, но во многих сферах спрос сейчас снизился, в частности в строительстве.

Украина – большое экспортное государство трудовых ресурсов. И по мнению Алексея Куща, это нехорошо, ведь создает зависимость от других стран. Аргумент, что украинские заробитчане присылают значительные средства в Украину (в 2019 это 12 миллиардов долларов), нивелируется другим фактом: если бы трудовые мигранты остались в Украине и работали здесь, то аккумулировали бы 80 миллиардов долларов в экономике Украины.

Эксперт соглашается, что сейчас в Украине нет условий для того, чтобы около 5 миллионов трудовых мигрантов остались жить и работать здесь. Для этого не нужны программы по созданию малооплачиваемых рабочих мест. Для этого необходимо развитие предприятий и привлечение инвестиций.

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