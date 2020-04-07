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      Безработица в Украине: какие вакансии наиболее популярны во время карантина

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      Вакансии во время карантина / Ровно 1

      Пандемия коронавируса и связанный с ней карантин нанес удар по экономике. Из-за ограничений возросло количество безработных. В то же время вакансий на рынке труда тоже стало меньше.

      За время карантина в Государственной службе занятости зарегистрировалось более 40 тысяч безработных. А общее количество зарегистрированных безработных достигло отметки в 364 тысячи человек. Соответствующую информацию в эфире одного из украинских телеканалов озвучила Елена Козырева. Она начальница управления по вопросам анализа рынка труда и эффективности работы Государственной службы занятости.

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      Стоит отметить, что по данным Государственной службы статистики, в декабре 2019 года в Украине было 1 миллион 480 тысяч безработных. В Торгово-промышленной палате предполагают, что из-за введения карантина без работы осталось около 700 тысяч человек.

      При этом база вакансий в Службе занятости составляет лишь 55 тысяч позиций.

      Однако массовой безработицы в Госслужбе занятости не отмечают. Однако указывают на то, что вырос спрос на некоторых специалистов.

      "В период карантина повысился спрос на некоторых сотрудников. Например, в сфере здравоохранения – медсестер, фельдшеров, соцработников, лаборантов. Кроме того, в тех видах торговли, где не запрещено работать, является рост спроса на продавцов, сортировщиков, кассиров. Повысился спрос на водителей, подсобных рабочих, почтовых работников, полицейских, охранников", – рассказала Елена Козырева.

       В то же время Каждый пятый малый бизнес может закрыться из-за карантина, треть сократит количество работников


      Сколько бизнес может существовать при карантине / Инфографика 24 канала
       

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Безработица Карантин в Украине 2020 Новости политики
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