Безработица в Украине: на время карантина минимальную помощь увеличили – как ее получить

В Украине на период карантина минимальный размер пособия по безработице увеличивается с 650 гривен до 1000 гривен. Чтобы ускорить выплату такой помощи премьер Денис Шмыгаль, со своей стороны, поручил Минэкономики предоставить центрам занятости все инструкции.

Как написал глава Кабмина в телеграме, по сравнению с докарантинным периодом, количество обращений в соответствующие службы возросло в 10 раз.

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Правительство упростило процедуру подачи документов в центры занятости, поэтому призываем всех, кто потерял работу в период карантина, регистрироваться и в дальнейшем,

– заметил Шмыгаль.

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Выплату пособий по безработице назначают с первого дня регистрации. Для этого достаточно заполнить два заявления:

о предоставлении/обновлении статуса безработного;

о назначении/обновлении пособия по безработице.

Заявления принимают дистанционно на электронную почту Центра занятости. Также можно заявление положить в ящик для приема корреспонденции. Такие ящики размещаются в каждом центре занятости.

Увеличение пособий по безработице

Как во время брифинга 15 апреля сообщил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билич, в ближайшее время размер пособия по безработице должен вырасти с 650 гривен до 1000 гривен, передает Укринформ.

Мы ждем, когда Министерство юстиции зарегистрирует принятое решение правления Фонда на случай безработицы. Таким образом, те, кто получал в марте выплаты по 650 гривен, после 12 марта будут иметь на 350 гривен больше. То есть им сумму выплат пересчитают, увеличат и выплатят,

– отметил он.

В то же время Билич подчеркнул, что так будет продолжаться весь период карантина и еще 30 календарных дней после его завершения.

"Это поддержка со стороны государства наименее обеспеченных граждан", – подчеркнул директор Киевского городского центра занятости.

По его словам, максимальная выплата по безработице зависит от страхового стажа работы заявителя и его размера официальной легальной зарплаты. Составляет она не более четырех прожиточных минимумов для трудоспособного населения. Сегодня это равно 8408 гривен.

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Сколько сегодня в Украине насчитывается безработных

По данным Госслужбы занятости, в марте безработица в Украине выросла на 22%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, пишет LIGA.net.

По состоянию на 13 апреля в Государственной службе занятости стоят на учете 387, 5 тысяч человек, из них 71,4 тысячи подали заявки в период всеукраинского карантина.

Также здесь прогнозируют, что в 2020 году уровень безработицы составит 9,4%. Заметим, что ранее прогнозировали 8,1%.

Экс-директор Госслужбы занятости Ольга Макогон говорит, что пик количества безработных может выпасть на начало посткарантинного периода. Дело в том, что тогда работодатели начнут массово увольнять работников по соответствующей законодательной процедуре.

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