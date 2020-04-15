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      Безработица в Украине: на время карантина минимальную помощь увеличили – как ее получить

      - Читати новину українською
      Все о помощи по безработице в Украине: минимальная сумма и как получить / BusinessUA.Com

      В Украине на период карантина минимальный размер пособия по безработице увеличивается с 650 гривен до 1000 гривен. Чтобы ускорить выплату такой помощи премьер Денис Шмыгаль, со своей стороны, поручил Минэкономики предоставить центрам занятости все инструкции.

      Как написал глава Кабмина в телеграме, по сравнению с докарантинным периодом, количество обращений в соответствующие службы возросло в 10 раз.

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      Правительство упростило процедуру подачи документов в центры занятости, поэтому призываем всех, кто потерял работу в период карантина, регистрироваться и в дальнейшем,
      – заметил Шмыгаль.

      Получить пособие по безработице стало проще: как это сделать

      Выплату пособий по безработице назначают с первого дня регистрации. Для этого достаточно заполнить два заявления:

      • о предоставлении/обновлении статуса безработного;
      • о назначении/обновлении пособия по безработице.

      Заявления принимают дистанционно на электронную почту Центра занятости. Также можно заявление положить в ящик для приема корреспонденции. Такие ящики размещаются в каждом центре занятости.

      Увеличение пособий по безработице

      Как во время брифинга 15 апреля сообщил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билич, в ближайшее время размер пособия по безработице должен вырасти с 650 гривен до 1000 гривен, передает Укринформ.

      Мы ждем, когда Министерство юстиции зарегистрирует принятое решение правления Фонда на случай безработицы. Таким образом, те, кто получал в марте выплаты по 650 гривен, после 12 марта будут иметь на 350 гривен больше. То есть им сумму выплат пересчитают, увеличат и выплатят,
      – отметил он.

      В то же время Билич подчеркнул, что так будет продолжаться весь период карантина и еще 30 календарных дней после его завершения.

      "Это поддержка со стороны государства наименее обеспеченных граждан", – подчеркнул директор Киевского городского центра занятости.

      По его словам, максимальная выплата по безработице зависит от страхового стажа работы заявителя и его размера официальной легальной зарплаты. Составляет она не более четырех прожиточных минимумов для трудоспособного населения. Сегодня это равно 8408 гривен.

      Важно Большинству украинцев денег хватит менее чем на месяц

      Сколько сегодня в Украине насчитывается безработных

      По данным Госслужбы занятости, в марте безработица в Украине выросла на 22%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, пишет LIGA.net.

      По состоянию на 13 апреля в Государственной службе занятости стоят на учете 387, 5 тысяч человек, из них 71,4 тысячи подали заявки в период всеукраинского карантина.

      Также здесь прогнозируют, что в 2020 году уровень безработицы составит 9,4%. Заметим, что ранее прогнозировали 8,1%.

      Экс-директор Госслужбы занятости Ольга Макогон говорит, что пик количества безработных может выпасть на начало посткарантинного периода. Дело в том, что тогда работодатели начнут массово увольнять работников по соответствующей законодательной процедуре.

      Интересно На сколько выросли расходы украинцев и на чем они экономят во время карантина: опрос

      карантин, Україна, фінанси, гроші. безробіття
      Как повлиял карантин на финансы украинцев / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Деньги Работа Безработица
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