Безработные и "нелегалы": кого больше среди украинцев

"Теневой бизнес", "неформальная работа", "будем бороться с теневой экономикой" – эти фразы часто звучат из уст государственных руководителей и законодателей. Действительно ли Украина находится в такой уж "тени"? Какие реалии безработицы и теневой занятости в Украине сейчас?

Об этом 24 канал говорил с экономистом, преподавателем и исследователем экономики Национального университета "Киево-Могилянская академия" Оксаной Неживенко.

Читайте также: Где больше всего хотят работать украинцы: опубликовали интересный рейтинг

Офис против огорода и базара

Для начала стоит выяснить разницу между теневой занятостью и безработицей. В жизни автору приходилось неоднократно сталкиваться с позицией, что если человек не имеет зарегистрированного места работы – он безработная. И аргумент – "так ты же торгуешь в интернете" или "ты же продаешь картошку на рынке" – не аргумент таким людям. Эксперт показала – это неправильное понимание безработицы.

По определению Международной организации труда (МОТ), экономически активное население – это лица от 15 до 70 лет. В Украине еще есть понятие трудоспособного возраста, то есть возраст выхода на пенсию с 2016 года, после пенсионной реформы, этот возраст для мужчин и женщин уравнены – от 15 до 59 лет. Все граждане трудоспособного возраста (или шире, экономически активного возраста, от 15 до 70) делятся на активных и неактивных. Неактивные – студенты дневной формы обучения, пенсионеры, так называемые "отчаявшиеся", то есть те, кто не смог найти работу, а также те, кто делают выбор не работать и не искать работу. Кстати, к неактивным также относят волонтеров как таковых, кто работает бесплатно.

Читайте также: Чем грозит кризис украинскому бизнесу и как ему защититься: советы эксперта

К активным МОТ относит: занятых и безработных. Занятые зато подразделяются на следующие категории: наемные работники, работодатели, самозанятые лица (в условиях Украины это, например, ФОПы), неоплачиваемые члены семьи.

Безработные, чтобы считаться такими по международной классификации, должны соответствовать одновременно трем критериям: лицо не работает, находится в поиске работы и готово приступить к работе в течение ближайших двух недель.

В Украине, по данным Госслужбы статистики, к категории активных по состоянию на 2017 год относятся 17,85 миллиона граждан. Из них 16,2 миллиона – заняты, 1,7 миллиона (9,5%) – безработные (уровень зарегистрированной безработицы, то есть в Государственной службе занятости – традиционно низкий, между 400-450 тыс. человек, или 2,4% от экономически активного населения).

Кроме деления занятых на наемных работников, работодателей и самозанятых, в другой плоскости мы будем анализировать их относительно формального или неформального статуса. И работник, и работодатель, и самозанятый могут быть формальными и неформальными, то есть зарегистрированными в государственных органах или нет.

Неформально занятыми считаются лица, которые делают свой вклад в ВВП, а именно за изготовление продукции или предоставление услуг, но не являются зарегистрированными работниками, работодателями или самозанятыми,

– пояснила Оксана Неживенко.

Следовательно, продавцы одежды в интернете и картофеля на рынке – не безработные. Если они не ФОПы, они – заняты неформально. А те, кто не ищет работу и готов к ней приступить – тоже не безработные. Это – категория неактивных. Таким образом, мы поделили рынок труда на взаимно исключительные группы.

Ответьте на несколько простых вопросов и определите, к какой категории вы относитесь

Как определяют теневых работников

Согласно методологии МОТ, принятой Госслужбой статистики Украины, проводятся соответствующие опросы рынка труда. Чтобы провести правильный опрос в 42-миллионной стране, ежегодно опрашивают не меньше 13 тысяч домохозяйств (семьи, которые проживают вместе), а в последние годы опросы проводятся ежемесячно. Причем выборка должна быть репрезентативной – то есть, отражать реальное положение вещей. Например, если у нас на все активное населения 15-70 лет приходится 47% женщин и 53% мужчин, то в выборке из, например, 10 тысяч так же должно быть опрошено около 4700 женщин и 5300 мужчин. Так же учитываются критерии распределения по возрастным группам, характеристика поселения (город или село), берется во внимание отказ других лиц участвовать в опросе. Так формируется эта выборка, это довольно большая работа. Наш Госстат ежегодно опрашивает лично около 13-16 тысяч домохозяйств (например, 2016 года было опрошено 16 тысяч домохозяйств, или 106 тысяч человек).

Читайте также: Клубничные кошмары Польши — Украина наращивает производство

Главная задача таких опросов – изучать динамику рынка труда Украины, характеристику рабочей силы, в частности через определение статуса, или занятое лицо, формально оно работает, если безработный – должен соответствовать вышеуказанным трем условиям. Однако, на чувствительные вопросы, например, относительно статуса неформальной или нелегальной работы, или уровня заработной платы, признаться незнакомому интервьюеру может не каждый респондент. Собственно, для этого выборка должна быть достаточно большой, чтобы получить чем побольше ответов, это стоит понимать и делать на это скидку.

Но важно, что по такой же методологии проводится определение неформальной занятости и безработицы в странах Евросоюза, по тем же методом опросов МОТ. Итак, украинскую статистику можно сравнивать с европейской.

Что говорят цифры

По данным Госстата, в Украине по состоянию на 2017 год (самые свежие на сегодняшний день данные) 9,5% безработных и 22,9% – заняты неформально. Это значит, что почти каждый четвертый украинец, а в абсолютных цифрах – почти 4 миллиона занятых (напомним – это 22,9% от активного населения) – не регистрирует бизнес и доходы, или получает зарплату в конверте, или не платит налогов. Все эти деньги не попадают в бюджет. С точки зрения экономической теории, это краткосрочные выгоды для таких работников, но долгосрочные потери для государства.

Кстати, безработица считается даже полезной, когда она исчисляется в пределах 3%. Рынок труда – "живой". Кто-то увольняется, беременеет, умирает, достигает совершеннолетия, таким образом создавая потребность в новых рабочих местах. И эти 3% как раз и создают необходимый запас на рынке труда.

У нас уровень безработицы – более чем втрое выше. Это, конечно, скорее плохо. Гораздо больше неработающих людей, чем могло бы быть. Однако, некоторые безработные вполне могут быть заняты неформально. Торговать на Olx, продвигать бизнес в Instagram, например. Кроме того, некоторые украинцы могут быть заняты одновременно и формально, и неформально, если лицо имеет несколько работ. Причем неполная занятость может быть формальной, а полная – неформальной.

Читайте также: Украине грозит новый экономический кризис: по кому ударит и как предотвратить

Относительно критического уровня неформальной занятости – исследователи придерживаются мнения, что такого "критического" уровня нет. Но бенчмаркингом, можно считать "среднее" значение неформальной занятости из группы стран, между которыми ведется сравнение, и те страны, которые имеют неформальную занятость уровня выше среднего, будут считаться в высшей группе риска. Сравнение неформальной занятости в странах ЕС с переходной экономикой (9 стран) дает среднее значение неформальной занятости между 5-14% от занятого населения (Nezhyvenko and Adair, 2018). А в Украине этот показатель за 2017 год составляет 22,9%. Причем если сделать корректировку, что это чувствительный вопрос, то неформально занятых вполне может быть и около 30%. И треть рынка труда – это действительно много, констатировала Оксана Неживенко.

Теневая занятость и проблемы

Рынок труда сам себя регулирует и адаптируется под условия, созданные в государстве. Если эти условия благоприятны – люди будут работать на зарегистрированных местах, и даже будет происходить миграция извне к нам. При менее благоприятных условиях, как сейчас, происходит обратный процесс – работники мигрируют из страны. Рынок труда регулируют минимальной заработной платой, субсидиями, выплатой стипендий, но это, скорее, следствие условий, которые созданы в государстве. Теневую занятость можно регулировать проверками плановыми и неплановими, штрафами, и это надо делать. Но они являются менее действенными, чем эффективная политика государства в условиях "саморегулирования" рынка труда и появлению новых или улучшению существующих рабочих мест. Потому что зарплата устанавливается рыночными условиями, а не государством (к счастью, мы давно отошли от плановой экономики). Насколько предприятия эффективно производят, реализуют свою продукцию, формируют ценовую политику, маркетинговую, финансовую и зарплатную политику – соответствующая и зарплата на этом предприятии. При этом – и минимальная зарплата, которую формирует государство, не может быть совсем оторвана от рыночных условий. Как у нас сегодня формируются зарплаты в министерствах: ранее в госсектор мало кто хотел идти, потому что 2 тысячи и 20 тысяч – существенная разница. Сейчас те, кто перешли из частного сектора в государственный, получают, возможно, чуть меньшую зарплату (или и не меньшую), зато имеют больше социальных гарантий, высшую стабильность, государственный сектор традиционно считается "безопасным".

Безработица против теневой занятости: что полезнее?

Теневая занятость полезнее. Потому что неформальные работники работают и создают ВВП. Кстати, австрийский исследователь Фридрих Шнайдер считает, что в странах с низким уровнем дохода правительство может быть даже не заинтересован бороться с теневой занятостью, потому что, во-первых, неформальные доходы повышают стандарты жизни во всей экономике, во-вторых, доходы, которые приобретаются в неформальной экономике, используются в формальной экономике: незадекларовану зарплату тратят в супермаркетах, ресторанах и т. п. и таким образом уплачивают НДС, который идет в формальную экономику, за счет чего увеличиваются налоговые поступления в государстве (Schneider and Enste, 2000). Еще один фактор: люди, которые работают в теневом секторе, все равно заняты, они работают, вместо того, чтобы идти и проводить революции, протестовать и прочее.

Зато теряет от теневой занятости тот же госбюджет – за незадекларированные доходы не уплачиваются социальные взносы, пенсионные отчисления, военный сбор.

Но незадекларированный доход – имеет риски. Сэкономленные в короткой перспективе таким образом деньги можно потратить на свои нужды. Но в долгосрочной выгоде – эти деньги не пойдут, например, на ремонт дороги, по которой ездит этот "неплательщик налога", или на пенсию его родителям, или за зарплату учителя его ребенка. Во-вторых – если контролирующие органы зафиксируют такой незадекларированный доход – должен быть оплачен штраф, что уже создает потери для "неплательщика", и это его экономический выбор – взвесить между размером налога и выгоды/риском от его неуплаты.

Еще большие риски с точки зрения действующего украинского законодательства несут работодатели, имеющие неоформленных работников. Так согласно постановлению Кабмина от 26.04.2017 № 295 "Некоторые вопросы реализации статьи 259 Кодекса законов о труде Украины и статьи 34 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" утвержден Порядок осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о труде.

В пункте 5 данного постановления – перечень оснований для осуществления инспекционных посещений: обращение работника о нарушении законодательства о труде, обращение физического лица о возбуждении в отношении нее правил оформления трудовых отношений, решение суда, а также сообщения органов государственного надзора (контроля), правоохранительных органов, информация органов Госстата, ДФС, ПФУ, профсоюзных организаций.

Согласно статье 265 Кодекса законов о труде Украины, виновные в нарушении законодательства о труде юридические и физические лица – предприниматели, которые используют наемный труд, несут ответственность в виде штрафа от 3 тысяч 200 гривен до 320 тысяч, то есть до ста минимальных зарплат.

В том числе:

- за несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда – 37 230 гривен;

- нарушение установленных сроков выплаты заработной платы работникам, других выплат, предусмотренных законодательством о труде, более чем за один месяц, выплата их не в полном объеме – 11 169;

- фактического допуска работника к работе без оформления трудового договора (контракта) за каждого работника, относительно которого совершено нарушение, – 111 690 гривен;

- недопущение к проведению проверки относительно допуска работника к работе без оформления трудового договора, создание препятствий в ее проведении – 372 300.

Следовательно, держать у себя неоформленных работников становится не так уж и выгодно. Скорее – опасно с точки зрения штрафных санкций.

Оксана Неживенко с коллегами также провела опрос украинцев, чтобы выяснить нюансы неформальной занятости в Украине и сравнить их с европейской ситуацией. Об этом – читайте на сайте 24 канала в ближайшее время.