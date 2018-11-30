17:05
30 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Грязная бумажка доллар. Тимати на службе у Путина
      Вєсті Кремля
      21:46, 29 ноября
      Вести.UA . Порошенко против Ляшко. Болтовня Гройсмана с Меркель
      Вєсті.UA
      19:49, 29 ноября
      Тандем Минобороны и застройщика: из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, 28 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Лучшим клубным тренером 2018 года стал безработный

      54 Читати новину українською
      Зинедин Зидан
      Зинедин Зидан / Фото из свободных источников

      Французский футболист и тренер алжирского происхождения Зинедин Зидан покинул мадридский "Реал" после трех триумфов подряд в Лиге чемпионов. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала ныне безработного француза Зинедина Зидана лучшим клубным тренером мира 2018 года.

      Об этом сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своем сайте.

      Читайте также: Следующий матч Семеду будет стоить Барселоне 5 млн евро

      В итоге Зидан набрал 296 баллов по опросу экспертов из 90 стран мира, а второе место занял его оппонент по киевскому финалу ЛЧ – Юрген Клопп ("Ливерпуль") – 109 баллов. Совсем немного отстал Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") – 105.

      Результати конкурсу на звання кращого клубного тренера 2018 року
      Результаты конкурса на звание лучшего клубного тренера 2018 года

      Всего упоминались фамилии 17-ти клубных тренеров, к сожалению, украинских тренеров среди них не оказалось.

      IFFHS отмечает, что Зидан – уникальная личность: в 2006 году он по опросу этой же организации был признан лучшим плеймейкером мира, а теперь дважды подряд стал лучшим клубным тренером года.


      Зинедин Зидан получил звание лучшего клубного тренера 2018 года

      С "Реалом" он выиграл девять трофеев за 879 дней работы, а также стал первым тренером в истории футбола, который выиграл три Кубка чемпионов за три первых сезона работы с клубом. Кроме того, он сделал мадридцев первой командой, которая трижды подряд побеждала в Лиге чемпионов.

      Напомним, что IFFHS определяет лучшего клубного тренера мира с 1996 года. Чаще всех этим званием был отмечен Жозе Моуриньо – четыре раза (2004, 2005, 2010 2012). Два раза – Марчело Липпи (1996, 1998), Оттмар Хитцфельд (1997, 2001), Карлос Бьянки (2000, 2003), Алекс Фергюсон (1999, 2008), Хосеп Гвардиола (2009, 2011), Карло Анчелотти (2007, 2014) и теперь Зинедин Зидан (2017, 2018).

      Теги: Спорт Футбол Новости Франции
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Тест-драйв года: внедорожник Rolls Royce Cullinan
      26 ноября , 14:00 Тест-драйв года: внедорожник Rolls Royce Cullinan
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В КНДР заметили странную активность ядерного производства: эксперты бьют тревогу
       17 июля 2017 , 16:44
      Число жертв теракта в Анкаре возросло до 86
       10 октября 2015 , 15:53
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук