Лучшим клубным тренером 2018 года стал безработный

Французский футболист и тренер алжирского происхождения Зинедин Зидан покинул мадридский "Реал" после трех триумфов подряд в Лиге чемпионов. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала ныне безработного француза Зинедина Зидана лучшим клубным тренером мира 2018 года.

Об этом сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своем сайте.

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В итоге Зидан набрал 296 баллов по опросу экспертов из 90 стран мира, а второе место занял его оппонент по киевскому финалу ЛЧ – Юрген Клопп ("Ливерпуль") – 109 баллов. Совсем немного отстал Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") – 105.



Результаты конкурса на звание лучшего клубного тренера 2018 года

Всего упоминались фамилии 17-ти клубных тренеров, к сожалению, украинских тренеров среди них не оказалось.

IFFHS отмечает, что Зидан – уникальная личность: в 2006 году он по опросу этой же организации был признан лучшим плеймейкером мира, а теперь дважды подряд стал лучшим клубным тренером года.



Зинедин Зидан получил звание лучшего клубного тренера 2018 года

С "Реалом" он выиграл девять трофеев за 879 дней работы, а также стал первым тренером в истории футбола, который выиграл три Кубка чемпионов за три первых сезона работы с клубом. Кроме того, он сделал мадридцев первой командой, которая трижды подряд побеждала в Лиге чемпионов.

Напомним, что IFFHS определяет лучшего клубного тренера мира с 1996 года. Чаще всех этим званием был отмечен Жозе Моуриньо – четыре раза (2004, 2005, 2010 2012). Два раза – Марчело Липпи (1996, 1998), Оттмар Хитцфельд (1997, 2001), Карлос Бьянки (2000, 2003), Алекс Фергюсон (1999, 2008), Хосеп Гвардиола (2009, 2011), Карло Анчелотти (2007, 2014) и теперь Зинедин Зидан (2017, 2018).