Безудержная Билодид, блестящий Абраменко и другие: спортивные открытия Украины в 2018 году

2018 год был очень богатым на победы украинских спортсменов. Но стоит сказать, что эти спортсмены открыли свои таланты всему миру именно в уходящем году. Олимпийский чемпион Абраменко, чемпионы мира Билодид, Черкасова, Романчук – именно эти достижения украинцев в спорте дают надежду, что об Украине будут знать не только в ключе затяжного политического кризиса и коррупции.

Александр Абраменко

Вид спорта: фристайл.

Краткая биография: Александр Абраменко родился 4 мая 1988 года в Первомайске, Николаевской области. Окончил Николаевский национальный университет судостроения. Начал тренироваться в 10 лет, первый прыжок выполнил в возрасте 12 лет. Воспитанник заслуженного тренера Украины Юрия Кобельника из Николаева. В сборной команде Украины тренируется под руководством Энвера Аблаева из Мукачево.

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Первый в Украине победитель Кубка мира в лыжной акробатике. Летом 2016-го получил травму на тренировочном водном трамплине. Были повреждены крестообразная и боковая связки, а также мениск.

Достижения: 18 февраля 2018 года завоевал золотую медаль на зимней Олимпиаде и стал первым олимпийским чемпионом по фристайлу в составе сборной Украины.

До Пхенчхана украинец участвовал в Олимпийских Играх в Ванкувере (27 место), Турине (24) и Сочи (6).

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Александр Абраменко – первый олимпийский чемпион по фристайлу и единственный, кто получил награду в Пхенчхане для олимпийской сборной Украины. Александр Абраменко также вошел в историю украинского спорта, как первый человек, получивший награду высшего достоинства на Олимпиаде за время независимой Украины.

Даяна Ястремская

Вид спорта: большой теннис.

Краткая биография: родился Даяна Ястремская 15 мая 2000 года в Одессе. Заниматься теннисом начала в 5-летнем возрасте. По одному из рассказов, она увидела в парке теннисные корты и заинтересовалась. И на тренировку ее отвел дедушка – Иван Ястремский. Хотя, кроме тенниса, Даяна в юном возрасте занималась еще гимнастикой, танцами и плаванием.

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В 15 лет Даяна завоевала уже первый профессиональный титул. Причем умудрилась выиграть не просто 10-тысячник, с которых начинают все юные теннисистки, а покорила сразу 25-тысячник в Бразилии, преодолев по пути многих более опытных теннисисток. При этом победила в финале вторую сеяную турнира Ализе Лим из Франции, не отдав ей ни одного сета.

Достижения: Даяна Ястремская – первая в истории теннисистка, родившаяся в 2000-х, которая выиграла 25-тысячник ITF.

Заговорить о Ястремской как новой звезде украинского тенниса выпало после турнира WTA в Гонконге, где она получила первый титул WTA в карьере. Именно на этом турнире еще одна украинка Элина Свитолина была первой сеяной. Но проиграла в четвертьфинале китаянке Ван. Именно китаянку в финале и победила 18-летняя Ястремская.

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На момент победы на турнире в Гонконге Ястремской исполнилось 18 лет и 4 месяца. Она стала самой молодой теннисисткой в ​​Украине, которая вышла в финал турнира WTA и выиграла его. Например, Свитолиной было 18 лет и 10 месяцев, когда она выиграла свой первый турнир WTA.

Дария Билодид

Вид спорта: дзюдо.

Краткая биография: Дарья Билодид родилась 10 октября 2000 года в Киеве в спортивной семье дзюдоистов Геннадия Билодида и Светланы Кузнецовой, которые и стали ее тренерами. В 2017 году поступила на факультет журналистики в университет им. Тараса Шевченко.

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Свою первую взрослую медаль Билодид завоевала в марте 2017 года на открытом Континентальном кубке в Праге. А уже 20 апреля 2017 года она стала чемпионкой Европы в весовой категории до 48 кг на чемпионате Европы по дзюдо в Варшаве, где в финале одолела россиянку Ирину Долгову.

По словам спортсменки, она любит слушать "Океан Эльзы" и интересуется спортивной журналистикой, которую хочет сделать своей профессией.

Достижения: Билодид стала первой среди украинок, кто выиграл золото на чемпионате мира по дзюдо. Награду Дарья завоевала 20 сентября 2018 года в Баку, победив в весовой категории до 48 кг чемпионку мира Фуну Тонаки из Японии.

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Дария Билодид признана лучшей дзюдоисткой мира в 2018 году в категории до 48 килограммов.

Кроме того, Билодид стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо. На момент завоевания золота украинке исполнилось 17 лет и 345 дней. Ранее рекорд принадлежал японке Риоко Тани (18 лет и 27 дней).

Александр Гвоздик

Вид спорта: бокс.

Краткая биография: Александр Гвоздик родился 15 апреля 1987 года в Харькове. Окончил Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды. Сейчас учится в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого.

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Спортивную карьеру начал в 5 классе с занятий по кикбоксингу. Но после 4 месяцев перешел на бокс и первый же свой бой выиграл.

Достижения: на Олимпийских играх в Лондоне 2012 года дошел до полуфинала в своей весовой категории. В 2013 году Александр взял золото на летней Универсиаде в Казани.

2 декабря 2018 года победил канадца Адониса Стивенсона и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. Украинец досрочно выиграл бой правым прямым после серии ударов в 11 раунде. Это большое достижение в профессиональной карьере украинца.

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Марта Костюк

Вид спорта: большой теннис.

Краткая биография: Марта Костюк родилася 28 июня 2002 года в спортивной семье в Киеве. Ее мать Таллинна Костюк (девичья фамилия – Бейко) тоже в свое время профессионально занималась теннисом. Отец девушки Олег Костюк свое время был техническим директором юниорского турнира "Кубок Антея".

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Профессиональное занятие спортом трудно совмещать с обучением в школе. До 8 класса Марта училась в одной из школ Киева, однако уже с 9 класса перешла на обучение экстерном. Все из-за увеличения количества тренировок, в том числе за рубежом, и участия в международных соревнованиях.

Достижения: на Открытом чемпионате Австралии в 2018 году Марта Костюк была настоящей сенсацией. 15-летняя украинка стала самой молодой участницей главной сетки турнира. До этого ей пришлось пройти квалификацию, где она в трех матчах победила австралийку Арину Родионову, чилийку Даниэлу Сегель и чешку Барбору Крейчикову. После того Марта победила в первом круге 27 ракетку мира китаянку Пэн Шуай 6:2, 6:2. Для этого ей понадобилось всего 59 минут. На этом Марта не остановилась, и во втором круге победила австралийку Ольвию Роговскую – 6:3, 7:5.

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И все же в третьем круге Костюк ждало серьезное испытание – первая ракетка Украины и четвертая сеяная на соревнованиях Элина Свитолина. Дерби украинок на кортах Мельбурна состоялось 19 января. Но все же Марта в упорной борьбе уступила четвертой ракетке мира – 2:6, 2:6.

Андрей Лунин

Вид спорта: футбол. Амплуа: вратарь.

Краткая биография: Андрей Лунин родился 11 февраля 1999 года в городе Красноград Харьковской области. В 6 лет пришел в футбольную секцию, к первому тренеру Ивану Манько. Отец поддерживал интерес сына, а мама долго не была уверена в том, что Андрею нужна карьера футболиста, но, когда пришли первые успехи, стала ездить с ним на сборы.

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Начинал вратарь с мини-футбола и с позиции нападающего, но иногда тренер ставил Андрея в ворота. В родном Краснограде был футбольный клуб "Факел", но там Лунин играть никогда не хотел. С местной командой, состоявшей из мальчишек на 2 года старше, Андрей за компанию съездил в Харьков и по выходным выступал за тамошний "Арсенал". В 11 лет юного футболиста пригласили в "Металлист", где через пару лет он подписал первый в спортивной биографии профессиональный контракт.

Достижения: достижением в карьере украинца стал трансфер в "Реал". 22 июня 2018 года Лунин перешел за 9 миллионов евро в испанский клуб "Реал Мадрид", подписав контракт на 6 сезонов. Представление общественности украинского голкипера произошло 23 июля 2018. Дебютировал за клуб в матче Международного кубка чемпионов против "Манчестер Юнайтед", начав встречу на скамейке запасных. После перерыва вышел на поле вместо Кико Касильи при счете 1:2, провел весь второй тайм и не пропустил.

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В конце августа 2018 года было официально объявлено о переходе Лунина на условиях годовалой аренды в ряды другого клуба Ла-Лиги "Леганес".

Также 23 марта 2018 года полностью провел на поле товарищеский матч национальной сборной Украины против сборной Саудовской Аравии, таким образом дебютировав в составе главной украинской сборной и стал в возрасте 19 лет и 40 дней самым молодым голкипером в ее истории.

Святослав Михайлюк

Вид спорта: баскетбол.

Краткая биография: Святослав Михайлюк родился 10 июня 1997 года в Черкассах. Окончил Первую городскую гимназию города Черкассы. С 2013-го по 2018 год Михайлюк учился в Канзасском университете (США).

Святослав начал заниматься профессиональным баскетболом в клубе "Черкасские Обезьяны" и известен своими качественными шутерскими навыками. Святослав решил не идти непосредственно в НБА после выступления в профессиональном клубе и выбирал между двумя авторитетными организациями NCAA – университетами "Вирджиния Тек" и "Канзас Джейхоукс". В итоге он выбрал "Канзас". В течение сезона старшекурсник, который стал самым результативным за время карьеры в "Канзасе", в среднем набирал 14,6 очков при точности трехочковых более 44%.

Достижения: в 15 лет Святослава Михайлюка вносили в топ-40 самых перспективных баскетболистов Европы, в 16 лет – на чемпионате Европы был вторым по количеству набранных очков, а только ему исполнилось 17 лет – дебютировал в украинской сборной на чемпионате мира в статусе самого молодого участника за всю историю соревнований.

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Наибольшим достижением в карьере украинского баскетболиста стал переход в команду НБА "Лос-Анджелес Лейкерс". 21 июня 2018 года в спортивном комплексе "Барклайс-центр" в Бруклине, во втором раунде драфта НБА, был выбран под общим 47-м номером клубом "Лос-Анджелес Лейкерс". 10 июля он подписал с клубом трехлетний контракт на сумму 4,6 миллиона долларов. Дебютировал за команду в Летний Лиге НБА против "Сакраменто".

Екатерина Чорний

Вид спорта: фехтование.

Краткая биография: 17-летняя Екатерина Чорний родом из спортивной семьи. Мать и дедушка – фехтовальщики, папа – гребец на каноэ и байдарке. На выбор Екатерины заниматься фехтованием повлиял именно дедушка, который является тренером по этому виду спорта. Как говорит сама спортсменка, спорт был генетически заложен в ней. С 9 лет Екатерину Чорний тренирует Дмитрий Резлин, с которым они неразлучны по сей день.

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Екатерина Чорний читает Жорж Санд, любит осень и собак.

Достижения: в октябре 2018 года на III юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе шпажистка Екатерина Чорний единственная среди украинских спортсменов завоевала две золотые медали. Сначала украинка завоевала золото в индивидуальном первенстве, а впоследствии стала чемпионкой смешанных команд в составе "Европы 1".

Интересно, что изначально Екатерина Чорний не смогла получить путевку на ЮОИ в Буэнос-Айресе, уступив в 1/8 финала кадетскому чемпионату мира. Однако впоследствии одна из стран отказалась от участия и Чорний автоматически получила квоту на желанные соревнования.

Михаил Романчук

Вид спорта: плавание.

Краткая биография: Михаил Романчук родился 7 августа 1996 года в Киеве. Всю жизнь Михаил тренируется под руководством Петра Нагорного. Женат на легкоатлетке Марине Бех.

Достижения: самым большим достижением в карьере Михаила является золото на чемпионате мира по плаванию, который состоялся в декабре 2018 года. Также время украинца на 1500 метров вольным стилем стало новым рекордом чемпионата мира по плаванию на "короткой воде".

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Также в 2018 году Михаил получил 2 "золота" и 1 "серебро" на чемпионате Европы в Глазго.

Михаил Кохан

Вид спорта: метание молота (легкая атлетика).

Краткая биография: Михаил Кохан родился 22 января 2001 года. Легкой атлетикой Михаил начал заниматься с 13 лет, в спорт его привел отец-тренер. Учится юный украинец в Днепропетровском высшем училище физической культуры.

Достижения: 7 июня 2018 года в венгерском городе Дьер Михаил Кохан стал чемпионом Европы среди юношей в метании молота (5 кг) – 87,82 м. Также этот результат стал мировым рекордом среди мужчин U-18.

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А уже в октябре 2018 года Кохан завоевал золото на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айросе – 85,14 м.

Ярослава Магучих

Вид спорта: прыжки в высоту (легкая атлетика).

Краткая биография: Ярослава Магучих родилась 19 сентября 2001 года. Живет и учится в Днепре. Заниматься легкой атлетикой Ярослава начала с 7 лет. После окончания школы хочет стать тренером.

Достижения: в июле 2018 года на чемпионате Европы по легкой атлетике U-18 в венгерском Дьере был разыгран комплект медалей в женских прыжках в высоту. Ярослава завоевала золото. Для победы ей хватило результата 186 см. Однако на этом украинка не остановилась и начала погоню за рекордом турнира. С третьей попытки она сумела взять высоту 194 см – новый рекорд юношеских чемпионатов Европы.

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В октябре 2018 года Магучих победила на Юношеских Олимпийских играх в Аргентине. На первом этапе Ярослава показала результат 1,92 м, на втором – 1,95 м, что является ее личным рекордом.

Также на счету нашей соотечественницы рекорд чемпионатов мира U-18 по прыжкам в высоту – 1,92 м.

Валерий Чеботарь

Вид спорта: каратэ.

Краткая биография: Валерий Чеботарь родился 27 июля 1993 года на Буковине. В 5 лет отец Валерия привел сына в каратэ. В 16-летнем возрасте Валерий Чеботарь покинул каратэ и пошел в футбол, но после приглашения бывшего тренера по каратэ – вернулся. И не зря.

Достижения: 10 ноября 2018 года Валерий Чеботарь получил серебро на чемпионате мира по каратэ. К сожалению, из-за травмы, которую украинец получил в командных соревнованиях, Чеботарь не смог выйти на финальную схватку против хорвата Ивана Квешича. Сам Валерий очень сожалеет, что не удалось побороться за золото, ведь сам спортсмен был на 99% уверен в своей победе.

Эта победа стала исторической для украинского каратэ, поскольку впервые украинский спортсмен завоевал награду на соревнованиях такого уровня.

Елизавета Яхно

Вид спорта: синхронное плавание.

Краткая биография: Елизавета Яхно родилась 4 июня 1998 года. Родом из Донецка, а сейчас живет и тренируется в Харькове.

Достижения: в августе 2018 года Яхно завоевала семь наград на чемпионате Европы в Глазго – одну золотую, пять серебряных и одну бронзовую. Таким образом, в 20 лет Яхно является трехкратным призером Европейских игр, четырехкратным призером чемпионата мира и семикратным призером чемпионата Европы.

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Также Елизавета Яхно признана лучшей синхронисткой мира в 2018 году по версии Международной федерации плавания.

Алла Черкасова

Вид спорта: вольная борьба.

Краткая биография: Алла Черкасова родилась 5 мая 1989 года во Львове. Окончила Львовский государственный университет физической культуры. Вместе с мужем воспитывает 5-летнего сына. Заниматься вольной борьбой Аллу Черкасову мотивировала ее двоюродная сестра. Любимое хобби Аллы – вышивание крестиком.

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Достижения: 24 октября 2018 года Алла Черкасова стала чемпионкой мира по вольной борьбе в Венгрии. Подопечная Алексея Мельника и Андрея Пистуна стала лучшей в весовой категории до 68 кг. До этого самым большим достижением Аллы была бронза на чемпионате мира в 2010 году, а также 11 место на Олимпийских Играх-2016 в Рио.

Елена Старикова

Вид спорта: велоспорт.

Краткая биография: Елена Старикова родилась 22 апреля 1996 года.

Достижения: в начале декабря 2018 года Елена Старикова победила на этапе Кубка мира по велотреку. В золотом заезде выиграла у чемпионки мира Стефани Мортон из Австралии. Она дважды опередила россиянку Анастасию Войнову.

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Также Елена Старикова является двукратным серебряным призером чемпионата Европы-2018 в Шотландии.

Марьян Закальницкий

Вид спорта: спортивная ходьба (легкая атлетика).

Краткая биография: Марьян Закальницкий родился 19 августа 1994 года. Заниматься спортивной ходьбой начал в 9 классе. Окончил Кольский политехнический колледж, студент факультета физического воспитания Переяслав-Хмельницкого государственного педагогического университета имени Григория Сковороды.

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Переехал в Киев в 2013 году, где тренируется у Ирины и Александра Шевченко. В октябре 2014 года дебютировал на чемпионате Украины и получил звание мастера спорта. На Чемпионате Украины среди молодежи в 2016 году в Ивано-Франковске стал победителем на дистанции 50 км.

Достижения: 7 августа 2018 года Закальницкий победил в спортивной ходьбе на 50 километров на чемпионате Европы в Берлине. 23-летний украинский спортсмен прошел дистанцию ​​за 3 часа 46 минут и 32 секунды, опередив ближайшего соперника – словака Матея Тота – на 55 секунд.