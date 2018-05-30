Безумие продолжится: в июне появится еще одна игра с покемонами
Игровая студия Pokemon Company, которая создала популярную игру Pokemon GO, представила новую игру под названием Pokemon Quest. Игра должна стать доступной уже в июне.
Об этом информирует The Guardian.
Правда, разработчики сообщили, что анонс игры будет ограничен и недоступен для некоторых регионов мира.
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В новой игре с покемонами игроки должны выполнять множество задач: строить себе лагерь, искать сокровища и сражаться с монстрами. Искать покемонов тоже нужно, чтобы привлечь их на свою сторону и таким образом увеличить силу.
Новая видеоигра World для смартфонов будет бесплатной, однако в нее добавят систему покупок и пожертвований.
Что такое Pokemon GO? Это игра, которая была очень популярной в 2016 году. В нее играли сотни миллионов людей. Многие даже попадали в неприятные ситуации, слишком увлекшись игрой. Однако уже в начале 2017 года ее популярность начала стремительно падать.
Новая игра о покемонах
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