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22:30, 29 июня
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Безумная ливень в Киеве: улицы столицы превратились в реки

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В результате ливня некоторые улицы Киева оказались под водой
В результате ливня некоторые улицы Киева оказались под водой / 24 канал

30 июня в столице Украины Киеве прошел безумный ливень, который сопровождался грозой, в результате чего часть улиц затопило.

Соответствующие фото и видео появились в сети.

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Видео ливня в Киеве 

На некоторых кадрах даже видно, как вследствие непогоды затопило автобус, а машины едва не утонули в больших лужах.

Київ, негода, злива, дощ, Україна, погода

Последствия непогоды в Киеве

Київ, негода, злива, дощ, Україна, погода

Ливень затопил некоторые улицы в Киеве

"В Киеве прошел дождь. Переезд на Корчеватом, выезд с автостанции Выдубичи и Привокзальная", – отмечают в сообществе "Киев оперативный".

К слову, по информации синоптиков, 30 июня в Киеве наблюдалась температура на уровне 19-20 градусов тепла.

 

#трамвай #дождь @igormagomedov

A post shared by Игорь Магомедов (@igormagomedov) on

Напомним, 30 июня от непогоды серьезно пострадал еще один украинский город – Чернигов.

Теги: Новости Украины Новости Киева Стихийный бедствия Чрезвычайное происшествие Погода Непогода в Украине
Источник: 24 канал
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