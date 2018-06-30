Безумная ливень в Киеве: улицы столицы превратились в реки

30 июня в столице Украины Киеве прошел безумный ливень, который сопровождался грозой, в результате чего часть улиц затопило.

Соответствующие фото и видео появились в сети.

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Видео ливня в Киеве

На некоторых кадрах даже видно, как вследствие непогоды затопило автобус, а машины едва не утонули в больших лужах.

Последствия непогоды в Киеве

Ливень затопил некоторые улицы в Киеве

"В Киеве прошел дождь. Переезд на Корчеватом, выезд с автостанции Выдубичи и Привокзальная", – отмечают в сообществе "Киев оперативный".

К слову, по информации синоптиков, 30 июня в Киеве наблюдалась температура на уровне 19-20 градусов тепла.

#трамвай #дождь @igormagomedov A post shared by Игорь Магомедов (@igormagomedov) on Jun 30, 2018 at 8:52am PDT

Напомним, 30 июня от непогоды серьезно пострадал еще один украинский город – Чернигов.