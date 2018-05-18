Безумный ливень прошел Харьковом: улицы города превратились в реки

18 мая в Харькове прошли безумные ливни. Кроме того, крупнейший город Восточной Украины засыпало градом. В результате столица Слобожанщины превратилась в Венецию, поскольку на центральных улицах образовались большие потоки воды.

Об этом пишет ресурс "Depo.Харків".

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По информации журналистов, ливень и град начались в центре города, после чего перекинулись на другие районы. Также наблюдались гром и молнии.

В результате улицы превратились в настоящие реки, поскольку ливневая система не справилась с таким количеством осадков. Как подчеркивается, после кратковременного дождя прохожие оказались по щиколотку в дождевой воде.

Кроме того, жители Харькова опубликовали в соцсетях видео и фото града, который прошел вместе с ливнем.

Харьков сейчас!!!! #харьков A post shared by Анатолий Годун (@i_am_glad_that_my_name_istolik) on May 18, 2018 at 5:37am PDT

#харьков #центр #немножкольда #град A post shared by Tatiana Kurakh (@tasichek91) on May 18, 2018 at 6:00am PDT

Добавим, что не миновала стихия и Окружную дорогу – трассу засыпало льдом, а видимость снизилась до нескольких десятков метров.

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Также в результате ливней из берегов вышла река Саржинка, которая впадает в так называемое Комсомольское озеро в Лесопарке. Отмечается, что водная артерия разлилась в районе жилого комплекса "Времена года" на поселке Жуковского.

Река Саржинка вышла из берегов в результате непогоды в Харькове

"Несмотря на то, что Саржинка протекает в обрыве глубиной около 3 метров, после дождя она разлилась, подтопив даже парковку возле жилого дома на улице Дача, 55", – констатируется в материале.