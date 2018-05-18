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Безумный ливень прошел Харьковом: улицы города превратились в реки

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18 мая Харьковом прошел ливень с градом
18 мая Харьковом прошел ливень с градом / Соцсети

18 мая в Харькове прошли безумные ливни. Кроме того, крупнейший город Восточной Украины засыпало градом. В результате столица Слобожанщины превратилась в Венецию, поскольку на центральных улицах образовались большие потоки воды.

Об этом пишет ресурс "Depo.Харків".

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По информации журналистов, ливень и град начались в центре города, после чего перекинулись на другие районы. Также наблюдались гром и молнии.

В результате улицы превратились в настоящие реки, поскольку ливневая система не справилась с таким количеством осадков. Как подчеркивается, после кратковременного дождя прохожие оказались по щиколотку в дождевой воде.

Кроме того, жители Харькова опубликовали в соцсетях видео и фото града, который прошел вместе с ливнем.

 

Харьков сейчас!!!! #харьков

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#харьков #центр #немножкольда #град

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Харків, град, злива, погода, негода

Добавим, что не миновала стихия и Окружную дорогу – трассу засыпало льдом, а видимость снизилась до нескольких десятков метров.

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Также в результате ливней из берегов вышла река Саржинка, которая впадает в так называемое Комсомольское озеро в Лесопарке. Отмечается, что водная артерия разлилась в районе жилого комплекса "Времена года" на поселке Жуковского.

Харків, Саржанка, злива, погода, негода

Река Саржинка вышла из берегов в результате непогоды в Харькове

"Несмотря на то, что Саржинка протекает в обрыве глубиной около 3 метров, после дождя она разлилась, подтопив даже парковку возле жилого дома на улице Дача, 55", – констатируется в материале.

Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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