Безумный забег для Украины: что пишут западные СМИ о начале работы Верховной Рады

29 августа начала работу Верховная Рада ІХ созыва. Народные депутаты бешеными темпами назначали новых членов правительства, выдвигали законопроекты и давали обещания сделать для страны больше, чем все предшественники вместе взятые. ИноСМИ проанализировали все, что происходило, и спрогнозировали начало "бешеного забега", который устраивают для Украины новые чиновники.

Bloomberg пишет: с новыми назначениями высших должностных лиц и законодательными решениями наконец-то начинается серьезное президентство экс-комика Зеленского.

В 101-й день после инаугурации президент Украины Владимир Зеленский наконец-то начал действовать. Его первые шаги показывают, что Украина готовится к безумному забегу.

Причина, по которой первые 100 дней пребывания Зеленского на посту были не слишком результативными – то, что его руки были связаны враждебным парламентом и правительством. В прошлом месяце партия Зеленского, "Слуга народа", получила большинство в парламенте; 29 августа новый парламент заседал впервые. Президент быстро "бомбардировал" десятками новых законодательных и кадровых решений. Часть из них – рациональные, часть – вызывает беспокойство.

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Так, издание приводит пример выбора Зеленским премьер-министра, который является обнадеживающим и тревожным одновременно. Алексей Гончарук, которому 35 лет, занимает вторую по важности должность в Украине. Как юрист, он специализировался на правах инвесторов – полезная квалификация для премьер-министра страны, которая борется за привлечение иностранных инвестиций. Он – сторонник разрешения продажи сельскохозяйственных земель в Украине, что может способствовать экономическому росту страны.

Также издание отмечает: Гончарук был открытым сторонником пятого президента Петра Порошенко. То есть его назначение является знаком того, что Зеленский не собирается выбирать старых, преданных друзей на все высшие должности.

Все идет нормально. Но Гончарук имеет мало опыта управления, сотрудничал с Андреем Богданом, противоречивым руководителем ОПУ, который, как считает издание, представляет интересы миллиардера Игоря Коломойского, "похожего на Мефистофеля деятеля в украинской политике и бизнесе".

И, по версии Bloomberg, подозрение, что его назначили на должность по рекомендации Богдана, будет сохраняться, пока Гончарук не докажет, что его реформаторское рвение настоящее.

Смотрите видео голосования за новый состав Кабмина:

О том, что Коломойский будет иметь влияние на президента, говорит и повторное назначение министра внутренних дел Арсена Авакова. Для Зеленского соблазнительно не тревожить правоохранительные органы под контролем Авакова, но это также делает его уязвимым к давлению.

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Другие назначения Рады называют неравномерными в плане квалификации должностных лиц, среди которых можно выделить и профессионалов, и лиц с сомнительной репутацией.

После первых 100 дней президентства, которые Зеленский назвал "поездкой на первой передаче с выключенными фарами", президент планирует сосредоточиться на скорости.

Зеленскому, наверное, глупо делать такой резкий захват власти, прежде чем он докажет чистоту своих намерений, но он явно спешит действовать, пока имеет высокий рейтинг одобрения.

Однако для продления текущего темпа Зеленскому понадобится поддержка ключевых иностранных кредиторов и прогресс в решении конфликта на востоке. Зеленский все еще может попасть в бесчисленное количество ловушек, некоторые из которых он создает собственноручно.

Пока что, однако, ему помогает энтузиазм молодой амбициозной команды, которую, казалось бы, вытащили из ниоткуда, когда Зеленский решил "осушить киевское болото".



Первый день новой Верховной Рады / 24 канал

Президент Украины Владимир Зеленский и его правящая политическая партия сформировали самое молодое и наименее опытное правительство в истории Украины после независимости, отмечает Radio Free Europe/Radio Liberty.

Новое правительство включает 12 мужчин и 6 женщин. Среди них – друзья президента, бывшие деловые партнеры, а также – технократы, активисты и двое бывших министров.

35-летний Алексей Гончарук стал самым молодым премьер-министром страны, побив рекорд своего предшественника Владимира Гройсмана. Сам Зеленский, политик-комик, который пообещал "сломать систему" в украинской политике, – самый молодой президент Украины, которому 41 год, напоминает издание.

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Гончарук заявил, что Киев в ближайшие недели начнет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) относительно новой программы, которая сигнализирует о том, что Украина ищет новую долгосрочную сделку на замену существующей – о предоставлении резервной помощи на сумму 3,9 миллиарда долларов.

Издание кратко описывает бэкграунд каждого из новоизбранных министров, знакомя таким образом с ними иностранную аудиторию.

Партия "Слуга народа" на парламентских выборах получила крепкое большинство из 254 депутатских мест. Ожидается, что это развяжет Зеленскому руки для того, чтобы перевернуть старую политическую систему Украины вверх ногами.

В своем обращении к народным депутатам Зеленский отметил: этот парламент имеет шанс "добиться невозможного" и осуществить то, что предыдущие парламенты не делали за последние 28 лет.

Президент призвал законодателей не устраивать поединки в зале заседаний, не пропускать сессии и не голосовать вместо коллег. Иначе "этот парламент будет действующим лишь год".

Среди 37 законопроектов, которые президент и его партия зарегистрировали 29 августа, один снимет неприкосновенность с депутатов. Это – одно из наиболее желаемых антикоррупционных мероприятий, согласно опросам общественного мнения.



29 августа народные депутаты приняли присягу / 24 канал

The Associated Press отмечает: президент Украины призвал законодателей способствовать либерализации экономики и интеграции в Европу, когда новоизбранный парламент быстро утвердил новых чиновников.

Владимир Зеленский заявил парламенту: общественность ожидает, что законодатели помогут вернуть Крым, который был аннексирован Россией в 2014 году, и урегулировать конфликт на востоке Украины.

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Верховная Рада быстро выбрала 35-летнего Алексея Гончарука новым премьер-министром страны. Во время выступления он пообещал сосредоточить внимание на поощрении экономического роста, повышении уровня жизни и борьбе с коррупцией.

Здесь также выдвигают предположение, что Гончарук может быть человеком Коломойского и указывают на его близкие контакты с Андреем Богданом.

Гончарук – это техническая фигура, которая представляет интересы группы людей, связанных с Коломойским и Богданом. Эти люди сейчас будут играть ключевую роль в распределении финансовых потоков,

– цитирует АР аналитика Владимира Сиденко.

Он добавил, что перед Гончаруком встанет сложная задача – внедрить непопулярные меры, которые западные инвесторы Украины ожидают от нового правительства для роста экономики.

Новому премьер-министру придется выполнять грязную и непопулярную работу, сокращая государственные субсидии и социальную помощь, как того требует Международный валютный фонд и другие западные кредиторы,

– сказал эксперт.

Законодатели также утвердили другие назначения Зеленского на руководящие должности. Издание перечисляет, о ком именно идет речь. О том, что на должности оставили Арсена Авакова, пишут так: он помогал Зеленскому победить, рассказывая украинцам о якобы попытках Порошенко "купить" поддержку избирателей.

По словам экспертов издания, президент Зеленский хочет, чтобы новый парламент и Кабмин послужили инструментами для быстрых реформ. Новый Кабинет Министров неизбежно встанет перед дилеммой: как провести быстрые реформы без дальнейшего погружения и в без того низкий уровень жизни. И это может спровоцировать социальный взрыв.