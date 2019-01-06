Безус может усилить одного из лидеров чемпионата Бельгии

Безус может перейти в Антверпен / champion.com.ua

Бельгийский клуб "Сент-Трюйден", за который выступает украинец Роман Безус, продолжает изучать возможность продажи футболиста. В "Сент-Трюйдене" хотят продать Романа пока он в хорошей форме.