Безус может усилить одного из лидеров чемпионата Бельгии
Бельгийский клуб "Сент-Трюйден", за который выступает украинец Роман Безус, продолжает изучать возможность продажи футболиста. В "Сент-Трюйдене" хотят продать Романа пока он в хорошей форме.
Руководство бельгийцев готово обменять полузащитника Романа Безуса на двух игроков "Антверпена".
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Вместо украинца к команде должны присоединиться форвард Вильям Овусу и вингер Джеффри Хайреманс, сообщает Voetbalnieuws.be.
Стороны не исключают такой обмен, поэтому трансфер может состояться в ближайшее время.
Напомним, что "Сент-Трюйден" готовится к продаже Безуса в январе. Бельгийский клуб намерен заработать на его трансфере 1,5-2 миллиона евро.
Источник: 24 Канал
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