17:04
22 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин – властелин колец. Пиня в проруби
      Вєсті Кремля
      21:48, 21 января
      Вести.UA: Тайная причина, почему Вилкул идет в президенты. Кива удивляет!
      Вєсті.UA
      20:29, 21 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Безус решил покинуть свой клуб: названа новая команда украинца

      36 Читати новину українською
      Безус перейдет в Гент
      Безус перейдет в Гент / JEFFREY GAENS

      Украинский полузащитник Роман Безус практически согласовал свой переход в новый клуб. Безус покинет "Сент-Трюйден" и пополнит ряды "Гента".

      Как сообщает Het Belang van Limburg, полузащитник "Сент-Трюйден" готов перейти в "Гент", который сейчас на 6 месте в чемпионате Бельгии.

      Читайте также: Безус: В Бельгии болельщики относятся ко мне с большой теплотой, полстадиона скандирует имя

      Безус уже согласился на переход в клуб, где выступают украинцы Роман Яремчук и Игорь Пластун. "Гент" уже связался с клубом Романа по трансферу и СМИ оценивают сделку в 1,2 млн евро.

      Контракт украинца с его нынешним клубом истекает в июне 2019 года, но в договоре есть опция на продолжение сотрудничества на год, если "Сент-Трюйден" согласится на увеличение оклада футболисту.

      Однако "Сент-Трюйден" давно проявляет желание продать Безуса, пока футболист находится в хорошей форме. Ранее также сообщалось, что руководство бельгийцев готово обменять полузащитника на двух игроков "Антверпена".

      Отметим, что в текущем сезоне на счету Безуса 20 матчей, 4 гола и 3 голевые передачи. За сборную Украины 28-летний игрок сыграл 19 матчей, в которых забил 4 гола. Ранее Роман играл за "Днепр", "Ворсклу" и киевское "Динамо".

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Трансферы
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Эх, вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской…": неспішне перейменування вулиць в Києві
      сегодня , 17:04 "Эх, вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской…": неспішне перейменування вулиць в Києві
      Наталія Лебідь 5
      Підкоряються президенту: хто просуває до влади корумпованих чиновників
      сегодня , 16:30 Підкоряються президенту: хто просуває до влади корумпованих чиновників
      Тетяна Острікова 40
      Жилье в лизинг: когда это заработает в Украине и на каких условиях
      сегодня , 16:03 Жилье в лизинг: когда это заработает в Украине и на каких условиях
      Світлана Попова 199
      Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК
      сегодня , 15:56 Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК
      41111
      Війна Амосової та Супрун: скільки ще триватиме поновлення старих-нових ректорів медуніверситетів
      сегодня , 15:30 Війна Амосової та Супрун: скільки ще триватиме поновлення старих-нових ректорів медуніверситетів
      Тетяна Мартинюк 43
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      Гонки: Бруно Сенна перебрался в гонки на выносливость
       6 февраля 2013 , 09:53
      Ришар Гаске и Симона Халепье завоевали по титулу на Кубке Кремля
       21 октября 2013 , 09:53 1
      Лучший футболист в истории выпустил книгу, стоимостью 13,5 тысяч гривен. ФОТО
       20 октября 2013 , 07:59
      Ультрас черкасского "Днепра" погиб в АТО. ФОТО
       19 февраля 2015 , 18:11
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук