Безус решил покинуть свой клуб: названа новая команда украинца

Украинский полузащитник Роман Безус практически согласовал свой переход в новый клуб. Безус покинет "Сент-Трюйден" и пополнит ряды "Гента".

Как сообщает Het Belang van Limburg, полузащитник "Сент-Трюйден" готов перейти в "Гент", который сейчас на 6 месте в чемпионате Бельгии.

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Безус уже согласился на переход в клуб, где выступают украинцы Роман Яремчук и Игорь Пластун. "Гент" уже связался с клубом Романа по трансферу и СМИ оценивают сделку в 1,2 млн евро.

Контракт украинца с его нынешним клубом истекает в июне 2019 года, но в договоре есть опция на продолжение сотрудничества на год, если "Сент-Трюйден" согласится на увеличение оклада футболисту.

Однако "Сент-Трюйден" давно проявляет желание продать Безуса, пока футболист находится в хорошей форме. Ранее также сообщалось, что руководство бельгийцев готово обменять полузащитника на двух игроков "Антверпена".

Отметим, что в текущем сезоне на счету Безуса 20 матчей, 4 гола и 3 голевые передачи. За сборную Украины 28-летний игрок сыграл 19 матчей, в которых забил 4 гола. Ранее Роман играл за "Днепр", "Ворсклу" и киевское "Динамо".

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