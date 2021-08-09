Старт фестиваля уже на этой неделе – 13 августа. Мы спросили у одного из идейных вдохновителей BeZVIZ Festival Григория Гельфера, депутата Днепровского городского совета, председателя Художественного совета при городском главе, о фишках фестиваля и амбициозных планах Днепра в культурной сфере.

Интересно Фестиваль в Чернигове собрал более 100 близнецов и двойняшек: впечатляющее видео

– Если о BeZVIZ Festival сказать одним словом, то BeZVIZ Festival – это о чем?

BeZVIZ Festival – это свобода! Это о полном отсутствии границ между жанрами музыки, стилями, поколениями. BeZVIZ – это о свободном поиске того, что наполняет, об истинном проявлении собственных эмоций. Люди соскучились по живым фестивалям. По музыке, общению.

Мы наконец-то имеем возможность "звучать". На фестивале будет много локаций и даже собственный кемпинг. Монастырский остров станет центром круглосуточного драйва и бесконечной коммуникации.

Конечно, фестиваль ориентирован больше на молодежь, поэтому будут выступать:

Томми Кэш,

ТНМК,

Антитела,

Кристина Соловий,

Жадан и Собаки,

Вагоновожатые,

EPOLETS,

MOTANKA,

KARNA,

Space Of Variations,

Курган & Агрегат,

LATEXFAUNA,

Kalush.

То есть мы подчеркиваем: визы не надо – здесь зона BeZVIZ. Музыка и настроение HAPPY!

– Фестивальное лето громко отшумит в Днепре. Что дальше?

А дальше – школа! Учеба. Осенью Днепр предлагает читать! На 3 – 5 сентября в Днепре запланирована книжная ярмарка Book Space, по которой тоже все соскучились! К нам едут 75 ТОПовых украинских издательств.

В программе – звездные гости и дискуссионные платформы. Из украинских авторов на Book Space будет возможность услышать Оксану Забужко, Ирэну Карпу, Доржа Бату, Мирославу Лаюк, Марка Ливиньо и многих других.

Основная тема фестиваля – "Новая близость", что особенно актуально после карантинного года и новой реальности локдаунов. Речь пойдет о различных сторонах близости: с собой, другими, миром. Будем говорить об одиночестве, изоляции, отношениях на расстоянии и новых границах открытости.

Такая концентрация интеллектуального контента – настоящий рай для тех, кто влюблен в литературу.

– А Днепр и ГогольFest - это не точечная коллаборация? Будет ли продолжение сотрудничества с Владом Троицким?

Конечно! Фестиваль современного искусства DniPro ГогольFest-2021 запланирован на первые выходные октября и будет проходить в Днепре уже в третий раз. Это уникальное событие в сфере креативной индустрии, которое аккумулирует невероятное творчество и кардинально другой взгляд на мир.

Музыка, театр, современное искусство, образовательные лекции, перформансы... Крутая синергия! Уже были концерт на барже и опера в метро. Нынешняя локация для фестиваля еще не утверждена, но днепряне и гости могут быть уверены: ГогольFest удивит!



Участники программы "Культурная столица"

– Появится ли в Днепре в этом году площадка для хайпа? "Днепровский пост" собирает блогеров?

Блогерская тусовка будет, а хайпануть ли на ней – блогеры решат сами. Фестивальная площадка блогерам очень "зашла".

Мы начинали с фейсбучных "гигантов", а сегодня расширяем пространство. TikTok, Instagram, Youtube имеют собственных "миллионеров", а те – влияние на свою аудиторию. И эти лидеры мнений абсолютно разноплановые и разноформатные. Взаимодействие поколений, полярность мнений – интересный коктейль для дискуссий. Поэтому, уверен, будет горячо!

– А правда, что в Днепре каждый может сказать "хочу издать книгу, провести фестиваль или снять кино" – и получит деньги на реализацию своего замысла?

Да, это несомненная правда. В Днепре уже шестой год действует программа городского главы "Культурная столица", цель которой – помощь в реализации творческих идей днепрян. За пять лет в рамках проекта было поддержано 206 инициатив в сфере культуры. В этом году 37 идей днепрян получили финансирование из городского бюджета.

Проекты отбирает Художественный совет при городском главе Днепра. И эти творческие инициативы действительно достойны внимания! Так, Днепр на День Конституции Украины писал диктант под открытым небом под диктовку известного языковеда Александра Авраменко, также был проведен городской конкурс выпускных вальсов, стартовали съемки фильма к 30-й годовщине Независимости Украины – "Олесь Гончар. Слово, как оружие!".



Традиционная тарелка со съемок фильма, которую разбивают в начале

– А о чем в Днепре мечтают?

Да, у Днепра есть мечта! И мне очень хочется, чтобы мы ее "вымечтали" и все же получили статус Великой культурной столицы Украины. В этом году мы снова подали заявку в Украинский культурный фонд – вышли с собственным проектом "Гравитация-Нова".

– А в чем суть этого проекта?

Тема творческого проекта объединяет рефлексию о космическом прошлом Днепра и его инновационном будущем.

"Гравитация-Нова" – мультидисциплинарный культурный проект, нацеленный на усиление имиджа Днепра и востока Украины, на сплочение местной общины, развитие культурного туризма.

В проекте 13 уникальных местных инициатив: фестивали, форумы, образовательные и культурные программы. Как уже известные, так и новые, сочетающие музыку, театр, медиа-арт, историю, современное искусство, литературу, космическую науку и архитектуру.

– Как УКФ оценил проект Днепра?

Мы очень волновались, потому что в мае УКФ объявил первые результаты и список городов, чьи проекты вошли в топ участников конкурса. Наш проект творческих инициатив "Гравитация-Нова" набрал 450 баллов от экспертов. Для нас это как экзамен и такая высокая оценка экспертов – подтверждение того, что мы на верном пути!

Это крутой результат, который, надеюсь, приближает нас к победе. Сейчас открыт процесс переговоров. Окончательные результаты мы ожидаем в начале 2022 года.

Днепр сегодня меняется, растет карта туристических объектов. Город имеет собственную культурную палитру, свой вкус и цвет. Мы очень хотим, чтобы это почувствовала и увидела вся Украина.

Мы надеемся получить этот почетный статус и стать Большой культурной столицей Украины. А потом, быть может, и Культурной столицей Европы.

Ведь главное – мечтать! И действовать! Достигать цели – и… опять мечтать!

– Что ж, как говорится, держим кулаки и желаем победы!