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Безвиз с ЕС работает уже год: стало известно, сколько украинцев съездили в Европу без визы

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Безвизовый режим с ЕС работает уже год
Безвизовый режим с ЕС работает уже год / Фото из открытых источников

Через год с начала введения безвизового режима между Украиной и Евросоюзом страны ЕС посетили почти 20,3 миллиона украинских граждан. Из этого количества почти 4,8 миллиона человек побывали в ЕС по биометрическим паспортам и свыше 555 тысяч воспользовались всеми преимуществами безвиза.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Пограничники отметили, что определенный ажиотаж среди желающих беспрепятственно путешествовать по странам ЕС наблюдался в первые месяцы действия безвиза. Так, в среднем пограничники оформляли до 90 тысяч украинцев на месяц.

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Больше всего украинцев выбирают авиационные пути для путешествий, меньше всего – морем. Самая популярная страна ЕС для посещения – Польша, так как именно через нее в страны ЕС попадает наибольшее количество украинцев. Наименьший поток украинцев в страны ЕС наблюдался через словацкую границу.

Безвізовий режим ЄС Україна подорожі
Безвизовый режим с ЕС работает уже год

Что касается очередей в пунктах пропуска на границах, то в ГПСУ отметили, что они имеют периодический характер и связаны с праздниками, периодом отпусков, массовыми международными мероприятиями, а также сезонными работами заграницей и малым пограничным движением.

ГПСУ заверила, что выполнила все поставленные задачи, предусмотренные Планом либерализации. В частности все авиационные, международные и межгосударственные пункты пропуска на границе со странами ЕС были оборудованы автоматизированными рабочими местами с функцией биометрического контроля, который позволяет считывать и автоматически проверять все типы биометрических документов.

Добавим, что по случаю годовщины действия безвиза с ЕС Президент Украины Петр Порошенко опубликовал в своем Facebook видео с воспоминаниями о пути к этой цели.

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Теги: Новости Украины Европа Евросоюз Безвизовый режим Петр Порошенко статистика Госпогранслужба Шенген
Источник: 24 канал
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