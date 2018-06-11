Безвиз с ЕС работает уже год: стало известно, сколько украинцев съездили в Европу без визы

Через год с начала введения безвизового режима между Украиной и Евросоюзом страны ЕС посетили почти 20,3 миллиона украинских граждан. Из этого количества почти 4,8 миллиона человек побывали в ЕС по биометрическим паспортам и свыше 555 тысяч воспользовались всеми преимуществами безвиза.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Пограничники отметили, что определенный ажиотаж среди желающих беспрепятственно путешествовать по странам ЕС наблюдался в первые месяцы действия безвиза. Так, в среднем пограничники оформляли до 90 тысяч украинцев на месяц.

Читайте также: Есть ли риски для приостановления безвиза Украины с ЕС: еврокомиссар дал ответ

Больше всего украинцев выбирают авиационные пути для путешествий, меньше всего – морем. Самая популярная страна ЕС для посещения – Польша, так как именно через нее в страны ЕС попадает наибольшее количество украинцев. Наименьший поток украинцев в страны ЕС наблюдался через словацкую границу.



Безвизовый режим с ЕС работает уже год

Что касается очередей в пунктах пропуска на границах, то в ГПСУ отметили, что они имеют периодический характер и связаны с праздниками, периодом отпусков, массовыми международными мероприятиями, а также сезонными работами заграницей и малым пограничным движением.

ГПСУ заверила, что выполнила все поставленные задачи, предусмотренные Планом либерализации. В частности все авиационные, международные и межгосударственные пункты пропуска на границе со странами ЕС были оборудованы автоматизированными рабочими местами с функцией биометрического контроля, который позволяет считывать и автоматически проверять все типы биометрических документов.

Добавим, что по случаю годовщины действия безвиза с ЕС Президент Украины Петр Порошенко опубликовал в своем Facebook видео с воспоминаниями о пути к этой цели.

Читайте также: Как получить биометрический загранпаспорт: процедура, цены, нюансы