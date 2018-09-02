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Безвізові країни для українців, нові санкції проти РФ і шокуючі заяви Трампа: топ-5 блогів тижня

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Топ-5 блогів за тиждень
Топ-5 блогів за тиждень / Колаж 24 каналу

Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше.

1. У які країни Європи українці можуть їздити без віз: інфографіка 
Уже понад рік українці можуть подорожувати у Шенгенську зону без віз. За цей час безвізовим режимом скористалося більше мільйона українців. 24 канал нагадує, які країни Європи можна відвідувати з біометричним паспортом.

2. Нові санкції США проти Росії: Москву може врятувати хіба що смерть Путіна 
Вчора набули чинності нові санкції США проти Росії, пов'язані з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

3. Цифрове телебачення в Україні: як, коли і хто перейде 
З 31 липня Україна почала активний перехід на цифрове телебачення замість аналогового. Першими аналогового ТБ "позбулися" у Києві та Кіровоградській області разом з Кропивницьким. А вже 31 серпня використання аналогової радіотехнології припиниться майже для всієї України.

4. Маккейн – не герой, а хабарі – це нормально: новий стрес-тест для США від Трампа 
Президент США Дональд Трамп продовжує дивувати американців та весь світ своїми витівками. Протягом усього трьох днів він встиг заявити, що хабарі – це нормально, відмовитися офіційно висловити співчуття з приводу смерті американського героя Джона Маккейна та пригрозити, що Америка зникне, якщо йому оголосять імпічмент.

5. Шокуюче порушення прав людини в Білорусі: Україна повинна відповісти 
В Білорусі 5-м журналістам заборонили виїзд з країни.

Читайте також: Порошенко і Гонтарева у лідерах: скільки українські політики витратили на літній відпочинок

Автор: Блог Медиа
Теги: Новости политики Новости Украины Дональд Трамп Владимир Путин Публикации Новости Беларуси Санкции Безвизовый режим Блоги недели
Источник: 24 Канал
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