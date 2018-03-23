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Что такое BFF: действительно ли аббревиатура проверяет надежность профиля в Facebook

149 Читати новину українською
Что такое BFF
Что такое BFF / naijadailyfeed.com

После новостей о масштабной утечке личных данных из Facebook, в сети начали распространяться слухи о "волшебной" аббревиатуре BFF, которая якобы может проверить уровень защиты вашего профиля в Facebook

Так, многие пользователи убеждены, что достаточно ввести в комментарии аббревиатуру BFF, и система покажет насколько ваш профиль защищен. Маркером станет цвет, которым подсветится аббревиатура – если она будет зеленого цвета, то аккаунт защищен. Если же BFF засветится красным или черным, то ваш профиль в опасности и его легко могут взломать.

Читайте также: Скандал с утечкой данных в Facebook: как защитить личные данные

Однако, такие слухи не более чем фейк.

Что такое BFF?

На самом деле BFF является для Facebook словом-триггером. То есть эта аббревиатура в любом случае будет подсвечиваться зеленым, при наведении курсора на эти буквы появляется специальная анимация. Аббревиатура BFF расшифровывается как best friends forever (лучшие друзья навсегда).

Кстати, такими же словами-триггерами являются you're the best, best wishes, you got this, rad, congratulations. При этом список таких слов постоянно увеличивается.

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Что известно о скандале с утечкой личных данных из Facebook? Недавно стало известно об утечке данных из частных профилей в Facebook. Жертвами стали около 50 миллионов страниц. Доступ к этим данным получила частная компания Cambridge Analytica (CA), которая занимается анализом данных.

Это стало возможным благодаря приложению thisismydigitallife, которое в 2014 году создал Александр Коган, профессор Кембриджского университета Великобритании. Приложение предлагало сотням тысяч юзеров пройти психологический тест. Кроме результатов тестирования, пользователи также позволяли обрабатывать данные о своих друзьях из соцсети. Так были собраны сведения из около 50 миллионов профилей. Эту информацию у Когана и выкупила Cambridge Analytica, которая работала над президентской кампанией Дональда Трампа во время выборов в 2016 году.

Теги: Техно Интернет Сеть Скандал Facebook
Источник: 24 Канал
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