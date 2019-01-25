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      Биатлон: Бё выиграл спринт в Антхольце, лучший из украинцев – одиннадцатый Прима

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      Мужской спринт в Антхольце
      Мужской спринт в Антхольце / twitter IBU Cup Biathlon

      В итальянском Антхольце на этапе Кубка мира по биатлону состоялся мужской спринт. Участие в гонке приняли сразу четыре украинских биатлониста.

      Лучший показатель среди украинских – у Артема Примы. Несмотря на чистую стрельбу, он отстал от победителя на 47 секунд.

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      Выиграл же норвежец Йоханнес Бё. Совершив один промах на второй стрельбе, он показал время в 23: 53,9. Его соотечественник Эрленд Бьонтегорд – второй (+17,5). Француз Антонин Гигонна – третий (+20,2). Он только на секунду опередил другого француза Мартена Фуркада.

      Что касается остальных украинский, то Дмитрий Подручный – 19-й (1: 06,1), Руслан Ткаленко – 69-й (+2: 34.9), Артем Тищенко – 90-й (+3: 23,5)

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      Теги: Спорт Артем Тищенко Дмитрий Пидручный Артем Прима Новости биатлона
      Источник: 24 Канал
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