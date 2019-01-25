Биатлон: Бё выиграл спринт в Антхольце, лучший из украинцев – одиннадцатый Прима
В итальянском Антхольце на этапе Кубка мира по биатлону состоялся мужской спринт. Участие в гонке приняли сразу четыре украинских биатлониста.
Лучший показатель среди украинских – у Артема Примы. Несмотря на чистую стрельбу, он отстал от победителя на 47 секунд.
Читайте также: Биатлон: календарь гонок сезона 2018-2019
Выиграл же норвежец Йоханнес Бё. Совершив один промах на второй стрельбе, он показал время в 23: 53,9. Его соотечественник Эрленд Бьонтегорд – второй (+17,5). Француз Антонин Гигонна – третий (+20,2). Он только на секунду опередил другого француза Мартена Фуркада.
Что касается остальных украинский, то Дмитрий Подручный – 19-й (1: 06,1), Руслан Ткаленко – 69-й (+2: 34.9), Артем Тищенко – 90-й (+3: 23,5)
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта 2018 , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая 2018 , 06:50
В обновленном рейтинге АТР Стаховский опустился на 14 позиций7 мая 2012 , 13:18
Европейские игры: украинские борцы пополнили ящик с медалями14 июня 2015 , 22:08
Маркевич: Наиболее приемлемый вариант для УПЛ - это 12 команд4 июня 2014 , 13:44
Российские депутаты хотят разрешить курение во время ЧМ-2018 - боятся конфликтов с полицией22 января 2015 , 12:37