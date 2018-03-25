Биатлон: Большие хрустальные глобусы завоевали Фуркад и Макаряйнен – эмоциональные фото
Последний этап Кубка мира по биатлону сезона 2017-2018 определив лучших биатлонистов среди мужчин и женщин.
Обладателем Большого хрустального глобуса среди мужчин прогнозируемо стал француз Мартен Фуркад.
Читайте также: Чемпионат мира по биатлону среди военных: кто будет представлять Украину
Он похвастался, что это уже 7-й такой глобус в его коллекции.
Лучшей среди женщин стала финка Кайса Макаряйнен.
В последней гонке сезона – женском масс-старте она финишировала шестой и гарантировала себе высшую ступень в общем зачете.
Свою ближайшую соперницу натурализированную словачку Анастасию Кузьмину "финская ракета" опередила всего на три пункта и завоевав лидерство не сдерживала эмоций.
К слову, это третий по счету Большой хрустальный глобус для финки – два предыдущих она выигрывала в сезоне 2010/2011 и 2013/2014.
Среди украинок самую высокую позицию в общем зачете заняла Юлия Джима – она 11-я.
Выбор редакции
-
Главные новости 25 марта: страшный пожар в России, митинги в мире и гепатит А в Донецкесегодня , 22:06
-
В оккупированном Донецке эпидемия гепатита А: людей успокаивают бесплатной вакцинойсегодня , 21:29
-
Банковая "сливает" Холодницкого, он не оправдал ее надежд, – экс-заместитель главы СБУсегодня , 20:23