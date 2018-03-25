Биатлон: Большие хрустальные глобусы завоевали Фуркад и Макаряйнен – эмоциональные фото

Последний этап Кубка мира по биатлону сезона 2017-2018 определив лучших биатлонистов среди мужчин и женщин.

Обладателем Большого хрустального глобуса среди мужчин прогнозируемо стал француз Мартен Фуркад.

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La saison s'achève ce soir avec la conquête de ce 7ème globe! Merci d'être toujours plus nombreux à partager mon rêve d'or et de neige! pic.twitter.com/sYbb5uruQg — Martin Fourcade (@martinfkde) 25 березня 2018 р.

Он похвастался, что это уже 7-й такой глобус в его коллекции.

Лучшей среди женщин стала финка Кайса Макаряйнен.

В последней гонке сезона – женском масс-старте она финишировала шестой и гарантировала себе высшую ступень в общем зачете.

Свою ближайшую соперницу натурализированную словачку Анастасию Кузьмину "финская ракета" опередила всего на три пункта и завоевав лидерство не сдерживала эмоций.

К слову, это третий по счету Большой хрустальный глобус для финки – два предыдущих она выигрывала в сезоне 2010/2011 и 2013/2014.

Среди украинок самую высокую позицию в общем зачете заняла Юлия Джима – она 11-я.