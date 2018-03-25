22:19
25 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-4°C
3°C -14°C
  • понедельник
    4°C -6°C
  • вторник
    5°C -3°C
  • среда
    0°C -7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НОВОСТИ РОССИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Веселая жизнь россиян. Собчак получила от Навального
Вєсті Кремля
22:10, 24 марта
Вести.UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко с того света.
Вєсті.UA
18:37, 24 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, 23 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НОВОСТИ РОССИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Биатлон: Большие хрустальные глобусы завоевали Фуркад и Макаряйнен – эмоциональные фото

184 Читати новину українською
Мартен Фуркад и Кайса Макаряйнен стали обладателями Больших хрустальных глобусов
Мартен Фуркад и Кайса Макаряйнен стали обладателями Больших хрустальных глобусов / Колаж 24 Канала

Последний этап Кубка мира по биатлону сезона 2017-2018 определив лучших биатлонистов среди мужчин и женщин.

Обладателем Большого хрустального глобуса среди мужчин прогнозируемо стал француз Мартен Фуркад.

Читайте также: Чемпионат мира по биатлону среди военных: кто будет представлять Украину

Он похвастался, что это уже 7-й такой глобус в его коллекции.

Лучшей среди женщин стала финка Кайса Макаряйнен.

В последней гонке сезона – женском масс-старте она финишировала шестой и гарантировала себе высшую ступень в общем зачете.

Свою ближайшую соперницу натурализированную словачку Анастасию Кузьмину "финская ракета" опередила всего на три пункта и завоевав лидерство не сдерживала эмоций.

К слову, это третий по счету Большой хрустальный глобус для финки – два предыдущих она выигрывала в сезоне 2010/2011 и 2013/2014.

Среди украинок самую высокую позицию в общем зачете заняла Юлия Джима – она 11-я.

Теги: Новости спорта Финляндия Новости Франции Новости биатлона
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук