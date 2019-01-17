Биатлон: братья Бе выиграли спринт в Рупольдинге, Прима в топ-20

В немецком Рупольдинге начался этап Кубка мира по биатлону. Первым соревнованием стал мужской спринт.

Гонка должна была состояться еще накануне, в среду, 16 января. Однако из-за непогоды в Альпах, мужской спринт перенесли на следующий день – четверг, 17 января.

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Первым в этой гонке финишировали двое – братья Йоханнес и Тарьей Бе. Последний проиграл своему младшему брату меньше 8 секунд. Хотя в начале опережал его, а сам Йоханнес допустил промах на втором огневом рубеже. Это пятый раз Йоханнес и Тарьей совместно поднимаются на подиум в гонках Кубка мира по биатлону, и второй раз – на две первые позиции. Впервые это произошло два года назад именно в Рупольдинге в спринте.

Третьим до финиша добрался хозяин соревнований – немец Бенедикт Долль. Только четвертое время показал француз Мартен Фуркад. Несмотря на то, что он не допустил ни одного промаха, его отставание от лидера составило почти 16 секунд.

Лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный. Он финишировал 20-м с одним промахом (+1:03.3). Таким образом биатлонист стартует в воскресенье в масс-старте.

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Пидручный стал единственным из украинцев, кто попал в зачетную зону. Артем Прима допустил промаха на обоих огневых рубежах и показал лишь 45-е время. Артем Тищенко отстрелялся чисто, но проиграл в скорости – 53-я позиция. Сергей Семенов – 74-й.

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