14:56
17 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Провальная медицина РФ. Пьяная "Почта России"
      Вєсті Кремля
      22:49, 16 января
      Вести.UA: Яценко перегорел на отдыхе. Заявочки от Савченко
      Вєсті.UA
      21:56, 16 января
      Золотая жила: сколько харьковская власть подзаработала за период новогодних праздников
      ЦРУ
      09:02, 16 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 2
      Згадати все
      16:07, 16 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Биатлон: братья Бе выиграли спринт в Рупольдинге, Прима в топ-20

      10 Читати новину українською
      Биатлон: братья Бе выиграли спринт в Рупольдинге, Прима в топ-20

      В немецком Рупольдинге начался этап Кубка мира по биатлону. Первым соревнованием стал мужской спринт.

      Гонка должна была состояться еще накануне, в среду, 16 января. Однако из-за непогоды в Альпах, мужской спринт перенесли на следующий день – четверг, 17 января.

      Читайте также: Россиянину Логинову нечего делать на Кубке мира, - шведский биатлонист

      Первым в этой гонке финишировали двое – братья Йоханнес и Тарьей Бе. Последний проиграл своему младшему брату меньше 8 секунд. Хотя в начале опережал его, а сам Йоханнес допустил промах на втором огневом рубеже. Это пятый раз Йоханнес и Тарьей совместно поднимаются на подиум в гонках Кубка мира по биатлону, и второй раз – на две первые позиции. Впервые это произошло два года назад именно в Рупольдинге в спринте.

      Третьим до финиша добрался хозяин соревнований – немец Бенедикт Долль. Только четвертое время показал француз Мартен Фуркад. Несмотря на то, что он не допустил ни одного промаха, его отставание от лидера составило почти 16 секунд.

      Лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный. Он финишировал 20-м с одним промахом (+1:03.3). Таким образом биатлонист стартует в воскресенье в масс-старте.

      Читайте также: Дмитрий Пидручный рассказал о схемах в биатлоне

      Пидручный стал единственным из украинцев, кто попал в зачетную зону. Артем Прима допустил промаха на обоих огневых рубежах и показал лишь 45-е время. Артем Тищенко отстрелялся чисто, но проиграл в скорости – 53-я позиция. Сергей Семенов – 74-й.

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

      Теги: Артем Тищенко Сергей Семенов Артем Прима Дмитрий Пидручный Новости биатлона Спорт
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК
      сегодня , 14:41 Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК
      30722
      Все про непереносимость лактозы: кому грозит, причины возникновения, симптомы и лечение
      сегодня , 13:56 Все про непереносимость лактозы: кому грозит, причины возникновения, симптомы и лечение
      Олександр Бевза 115
      Где в Европе мясо курицы дешевле всего: Украина – среди лидеров
      16 января , 17:00 Где в Европе мясо курицы дешевле всего: Украина – среди лидеров
      436
      "Эксклюзивная аренда": как работает схема Кернеса на рынках Харькова
      сегодня , 12:17 "Эксклюзивная аренда": как работает схема Кернеса на рынках Харькова
      903
      Томос – элемент предвыборной кампании или попытка вмешаться в дела церкви?
      сегодня , 12:02 Томос – элемент предвыборной кампании или попытка вмешаться в дела церкви?
      Олександр Гаврутенко 344
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      Кубок Стэнли: "Питтсбург" в шести матчах одолел "Айлендерс"
       12 мая 2013 , 13:49
      Кровью и потом: белорусская спортсменка выиграла марафон несмотря на кровотечение из носа
       12 августа 2018 , 15:45
      Очень крутой Крул. "Тоттенхэм" - "Ньюкасл" - 0:1. ВИДЕО
       10 ноября 2013 , 15:59
      Футболисты "Динамо" навестили раненых военных из зоны АТО. ФОТО
       13 августа 2014 , 11:58
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук