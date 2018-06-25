Биатлон: Домрачева со слезами на глазах объявила о завершении карьеры

Четырехкратная олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева объявила об окончании спортивной карьеры.

Об этом она объявила во время специально созванной в понедельник пресс-конференции.

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31-летняя спортменка пояснила, что после завершения олимпийского сезона много думала о том, как сочетать профессиональный спорт и семейную жизнь.

Я долго думала, но пришло время расставить точки над "i". По окончании сезона я пыталась найти компромисс, который позволил бы мне воспитывать ребенка и сочетать это со спортивной карьерой. К сожалению, я не нашла оптимального решения. Это обдуманное и нелегкое решение, но я завершаю спортивную карьеру. Время в большом спорте останется незабываемым,

– едва сдерживая слезы, объявила биатлонистка.

Домрачева объявила о завершении биатлонной карьеры

Она поблагодарила всех, с кем приходилось работать за время ее биатлонных выступлений.

Домрачева заверила, что пока не рассматривает продолжение карьеры в роли тренера.

Накануне Дарья Домрачева участвовала в торжественном вечере по случаю завершения спортивной карьеры своего мужа – легенды мирового биатлона Уле Эйнара Бьорндалена. На праздновании они вместе станцевали зажигательный танец.

Кто такая Дарья Домрачева?

Это белорусская биатлонистка, трехкратная олимпийская чемпионка Зимних Олимпийских игр 2014 и олимпийская чемпионка Зимних Олимпийских игр 2018, серебряный призер Зимних Олимпийских игр 2018, бронзовый призер Зимних Олимпийских игр 2010, двукратная чемпионка мира по биатлону. В июле 2016-го Домрачева вышла замуж за живую легенду биатлона, норвежского биатлониста Уле Эйнар Бьорндалена. 1 октября 2016 года в них родилась дочь Ксения.