19:05
25 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
21°C 7°C
  • вторник
    23°C 14°C
  • среда
    22°C 17°C
  • четверг
    29°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый вид транспорта. Обладатели мух
Вєсті Кремля
21:38, 23 июня
Вєсті.UA. Жир. Молодая кровь Порошенко. Фиаско Онищенко
Вєсті.UA
21:12, 23 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Биатлон: Домрачева со слезами на глазах объявила о завершении карьеры

55 Читати новину українською
Домрачева объявила об окончании карьеры
Домрачева объявила об окончании карьеры / Getty images

Четырехкратная олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева объявила об окончании спортивной карьеры.

Об этом она объявила во время специально созванной в понедельник пресс-конференции.

Читайте также: Юлия Джима продолжит выступление за сборную Украины

31-летняя спортменка пояснила, что после завершения олимпийского сезона много думала о том, как сочетать профессиональный спорт и семейную жизнь.

Я долго думала, но пришло время расставить точки над "i". По окончании сезона я пыталась найти компромисс, который позволил бы мне воспитывать ребенка и сочетать это со спортивной карьерой. К сожалению, я не нашла оптимального решения. Это обдуманное и нелегкое решение, но я завершаю спортивную карьеру. Время в большом спорте останется незабываемым,
– едва сдерживая слезы, объявила биатлонистка.

Домрачева біатлон

Домрачева объявила о завершении биатлонной карьеры

Она поблагодарила всех, с кем приходилось работать за время ее биатлонных выступлений.

Домрачева заверила, что пока не рассматривает продолжение карьеры в роли тренера.

Накануне Дарья Домрачева участвовала в торжественном вечере по случаю завершения спортивной карьеры своего мужа – легенды мирового биатлона Уле Эйнара Бьорндалена. На праздновании они вместе станцевали зажигательный танец.

 

Just to be sure you didn't miss a nice moments of Ole's party. Thanks to all guests, to everyone who helped with organization and of course Thanks to Ole for such beautiful evening. Perfect location, Nice music, Super tasty dinner, Very good guests, Best friends, Friendly atmospere and Great Ole :) A lot of nice moments and some surprises. Royal orchester - big surprise for everyone and our dance - as a cherry of celebration. Чтобы быть уверенной, что вы не пропустили приятные моменты с вечеринки Уле. Спасибо всем гостям, спасибо всем, кто помогал в организации и конечно же, спасибо самому Уле за такой прекрасный вечер! Лучшее место, Красивая музыка, Супер-вкусный ужин, Лучшие друзья, Самые лучшие гости, Замечательная атмосфера и Великолепный Уле! :) Много приятных моментов и кое-какие сюрпризы. Королевский оркестр и выступление роты почётного караула - сюрприз для всех. И наш танец - как изюминка всего празднования :) #Olesparty #letsshowgoon #kingofbiathlon #party #Bjørndalen #Бьёрндален @moxyoslox

Допис, поширений Darya Domracheva (@dadofun)

Кто такая Дарья Домрачева?
Это белорусская биатлонистка, трехкратная олимпийская чемпионка Зимних Олимпийских игр 2014 и олимпийская чемпионка Зимних Олимпийских игр 2018, серебряный призер Зимних Олимпийских игр 2018, бронзовый призер Зимних Олимпийских игр 2010, двукратная чемпионка мира по биатлону. В июле 2016-го Домрачева вышла замуж за живую легенду биатлона, норвежского биатлониста Уле Эйнар Бьорндалена. 1 октября 2016 года в них родилась дочь Ксения.

Теги: Новости спорта Новости биатлона Новости Беларуси
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук