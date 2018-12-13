Биатлон: Джима пропустит спринт в Хохфильцене из-за болезни, участие в эстафете под вопросом

Тренер Урош Велепец, под чьим руководством тренируется лидер сборной Украины по биатлону Юлия Джима, прокомментировал ее отсутствие в спринте на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Напомним, ранее появилась информация, что Джима не выйдет на старт, поэтому в Австрию прибыла Ольга Абрамова.

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"Юлия Джима не будет стартовать. Боли в горле, кашель, даем отдохнуть и выздороветь. Будет ли в эстафете, не известно. Будем смотреть по состоянию", - заявил Урош Велепец.

Напомним, на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке Джима завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке.