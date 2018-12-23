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      Биатлон: Иоганнес Бе выиграл все гонки в Нове-Место, Пидручный – в топ-20

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      Результаты масс-старта в Нове-Место
      Результаты масс-старта в Нове-Место

      В воскресенье, 23 декабря, в чешском городе Нове-Место у мужчин завершился третий этап Кубка мира по биатлону.

      Иоганнес Бё не оставил шансов своим соперникам ни на одном этапе в Нове-Место. Выиграв спринт и гонку преследования, лидер общего зачета показал лучшее время и в воскресном масс-старте, опередив ближайшего преследователя на 46,5 секунды.

      Читайте также: Пидручный прокомментировал удачное выступление во время гонки-преследования в Нове Место

      Украинские биатлонисты не смогли побороться за топ-15. Дмитрий Пидручный стрелял быстро и довольно точно (всего два круга штрафа), но ногами уступал соперникам, из-за чего финишировал на 17-м месте. Артем Пима допустил семи промахов и финишировал 27-м.

      Напомним, что 23 декабря также состоится первый в сезоне 2018/19 масс-старт у женщин. Начало гонки – в 15:30.

      1. Йоханнес Бе (0+0+0+0) 37:25.2
      2. Кантен Фийон Майе (0+0+1+1) +46.5
      3. Евгений Гараничев (0+0+0+0) +54.1

      17. Дмитрий Пидручный (1+0+0+1) +2:43.6
      27. Артем Прима (2+3+1+1) +4:22.9

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Новости биатлона Артем Прима Дмитрий Пидручный
      Источник: 24 Канал
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