Биатлон: Иоганнес Бе выиграл все гонки в Нове-Место, Пидручный – в топ-20
В воскресенье, 23 декабря, в чешском городе Нове-Место у мужчин завершился третий этап Кубка мира по биатлону.
Иоганнес Бё не оставил шансов своим соперникам ни на одном этапе в Нове-Место. Выиграв спринт и гонку преследования, лидер общего зачета показал лучшее время и в воскресном масс-старте, опередив ближайшего преследователя на 46,5 секунды.
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Украинские биатлонисты не смогли побороться за топ-15. Дмитрий Пидручный стрелял быстро и довольно точно (всего два круга штрафа), но ногами уступал соперникам, из-за чего финишировал на 17-м месте. Артем Пима допустил семи промахов и финишировал 27-м.
Напомним, что 23 декабря также состоится первый в сезоне 2018/19 масс-старт у женщин. Начало гонки – в 15:30.
1. Йоханнес Бе (0+0+0+0) 37:25.2
2. Кантен Фийон Майе (0+0+1+1) +46.5
3. Евгений Гараничев (0+0+0+0) +54.1
…
17. Дмитрий Пидручный (1+0+0+1) +2:43.6
27. Артем Прима (2+3+1+1) +4:22.9
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