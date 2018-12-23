Биатлон: Иоганнес Бе выиграл все гонки в Нове-Место, Пидручный – в топ-20

В воскресенье, 23 декабря, в чешском городе Нове-Место у мужчин завершился третий этап Кубка мира по биатлону.

Иоганнес Бё не оставил шансов своим соперникам ни на одном этапе в Нове-Место. Выиграв спринт и гонку преследования, лидер общего зачета показал лучшее время и в воскресном масс-старте, опередив ближайшего преследователя на 46,5 секунды.

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Украинские биатлонисты не смогли побороться за топ-15. Дмитрий Пидручный стрелял быстро и довольно точно (всего два круга штрафа), но ногами уступал соперникам, из-за чего финишировал на 17-м месте. Артем Пима допустил семи промахов и финишировал 27-м.

Напомним, что 23 декабря также состоится первый в сезоне 2018/19 масс-старт у женщин. Начало гонки – в 15:30.

1. Йоханнес Бе (0+0+0+0) 37:25.2

2. Кантен Фийон Майе (0+0+1+1) +46.5

3. Евгений Гараничев (0+0+0+0) +54.1

…

17. Дмитрий Пидручный (1+0+0+1) +2:43.6

27. Артем Прима (2+3+1+1) +4:22.9

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