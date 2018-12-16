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      Биатлон: Италия выиграла эстафету, Украина только восьмая

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      Биатлон: Италия выиграла эстафету, Украина только восьмая
      / GETTY IMAGES

      В австрийском Хохфильцене завершилась женская эстафета второго этапа Кубка мира.

      Уверенную победу одержала сборная Италии во главе с Доротеей Вирер. Вторыми финишировали шведки, а третьими – француженки.

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      В сборной Украины отлично стартовала Анастасия Меркушина, которая на двух огневых рубежах отстрелялась на ноль. Это позволило украинке бежать в группе лидеров. И Меркушина передала эстафету Вите Семеренко только пятой, поскольку уступила своим соперницам в скорости.

      Во время стрельбы лежа Вита Семеренко трижды допустила ошибки, поэтому позволила многим соперницам опередить себя. На втором огневом рубеже Вита использовала только один запасной патрон и вышла одиннадцатой. Захватила же лидерство в гонке словачка Кузьмина, хотя ей также не удалось отстреляться на ноль. Более 20 секунд Кузьминой проигрывала группа из нескольких биатлонисток.

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      Вита Семеренко передала эстафету своей сестре девятой, проиграв лидеру гонки целую минуту. После пятой стрельбы биатлонисты почти всех команд допустили многих промахов. Таким образом в лидеры выбились белоруска Анна Сола и швейцарка Селина Гаспарин. Семеренко же, использовав один дополнительный патрон, продолжила гонку на девятом месте.

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      Благодаря молниеносной стрельбе стоя Доротея Вирер неожиданно вышла в лидеры, выигрывая полсекунды в Гаспарини. Третьей продолжала идти белоруска Сола. Наша Валентина Семеренко на огневом рубеже трижды промахнулась. Таким образом отставание от лидеров уже составляло полторы минуты. Она передала естафеу Елене Пидгрушной с отставанием в две минуты. Елена на двух огневых рубежах использовала один запасной патрон, но это все равно не позволило ей побороться за высокие места.

      После стрельбы стоя итальянка Санфилиппо выбежала первой. Но вслед за ней бежали француженка Бескон и шведка Эберг, проигрывая Санфилиппо менее 15 секунд. Однако, ни шведка, ни француженка не смогли догнать итальянку, которая принесла своей команде победу. Шведка Ханна Эберг на финише смогла опередить Бескон и завоевать второе место. Француженка – третья.

      Сборная Украины завершила гонку только на восьмом месте благодаря хорошей работе Елены Пидгрушной. Она отыграла аж четыре позиции.

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      Теги: Спорт Новости биатлона Анастасия Меркущина Вита Семеренко Валентина Семеренко Елена Пидгрушна
      Источник: 24 Канал
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