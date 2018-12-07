Биатлон: Йоханнес Бе уверенно выиграл спринт, лучший среди украинцев Прима – 13-й

В словенской Поклюке завершилась очередная гонка Первого этапа Кубка мира – спринт. Участие в гонках приняли четверо украинцев, однако не смогли попасть в топ-10.

Лучше всего гонку прошел норвежец Йоханнес Тингнес Бе. Его время – 23:46.3. Норвежец один раз промахнулся при стрельбе но продемонстрировал феноменальную скорость.

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It doesn't look like anyone will be able to steal the top spot from @7ohannesbo who was flying across the @BiatlonPokljuka plateau today. What a performance by the @NSSF_Biathlon star!



Watch the men's sprint live on https://t.co/MSJYx30KUx #POK18 pic.twitter.com/qZVSG1Ihoq — IBU World Cup (@IBU_WC) 7 грудня 2018 р.

Второе место в спринте завоевал француз Антона Гигонна. Француз отстрелялся на ноль и преодолел гонку за 24:02.4. От победителя Гигонна отстал на 16 секунд. Бронзовую награду взял россиянин Александр Логинов – 24:02.7. Логинов тоже не допустил промахов при стрельбе и проиграл Гигонне только три сотые секунды.

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Лучшим из украинцев оказался Артем Прима, занявший 13 место. Его время 24.37.4 и ноль промахов. Хуже прошел гонку Сергей Семенов – 25.22.4 и также ноль промахов. Сергей занял 37 место. Дмитрий Пидручный без ошибок на огневом рубеже преодолел спринт за 25.43.6 и занял 58 место. Виталий Кильчицкий единственный, кто из украинцев допустил два промаха и финишировал только 83-м (26:25.9).

Напомним, что вчера в словенской Поклюке состоялась индивидуальная гонка у мужчин. Она должна была состояться еще накануне, но из-за непогоды (туман), ее пришлось перенести на четверг, 6 декабря.