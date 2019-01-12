Биатлон: Йоханнес Бё одержал очередную победу на этапе Кубка мира, Пидручный – 21-й

В субботу, 12 января, состоялась мужская гонка преследования в рамках Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Украину в этой гонке представляли трое спортсменов.

Традиционно борьба до последней стрельбы развернулась между "монстрами" биатлонного мира Йоханнесом Бё и Мартеном Фуркадом. Однако более точным оказался норвежец, который выиграл золото в этой гонке.

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Два промаха Мартена Фуркада на последней "лежке" выбили француза из борьбы за топ-3. Лукас Хофер и Арнд Пайффер, которые преследовали Фуркада и Бе на последней стрельбе, продемонстрировали чистую стрельбу и вели борьбу за 2-е и 3 место, где сильнее оказался немец Пайффер, третьим стал итальянец Хофер.

Среди украинцев улучшить свои позиции удалось лишь Дмитрию Подручному, который с двумя промахами финишировал 21-м. Сергей Семенов не смог попасть в очковую зону и занял 43 позицию. Артем Прима по неизвестным причинам не смог закончить дистанцию.

1. Иоханнес Тиннес Бё (0+1+1+1) 34:29.8

2. Арнд Пайффер (1+0+0+0) +15.1

3. Лукас Хофер (0+0+0+0) +15.8

...

21. Дмитрий Пидручный (0+0+1+1) +2:41.1

43. Сергей Семенов (1+0+0+2) +4:02.3

Артем Прима (0+1+2+2) не финишировал

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