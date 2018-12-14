Биатлон: Йоханнес Тингнес Бьо снова лучший в спринте, Прима только 26-й
В пятницу, 14 декабря, в австрийском Хохфильцене состоялась мужская спринтерская гонка в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону.
Победу в спринте вновь одержал норвежец Йоханнес Тингнес Бе. С одним промахом ему удалось преодолеть дистанцию за 24:49.2. Мартен Фуркад, который отстрелялся на ноль, финишировал вторым, проиграв победителю гонки 8 секунд.
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На подиум удалось заскочить немцу Бенедикту Долью. Отстрелявшись также на ноль, он проиграл Фуркаду две секунды и столько же выиграл у француза Гигонна.
В гонке также приняли участие четверо представителей Украины. Лучше всего спринт преодолел Артем Прима, который с одним промахом занял 26 место. Дмитрий Пидручный также допустил одну ошибку на огневом рубеже. Он проиграл победителю гонки полторы минуты и финишировал 32-м.
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Сергей Семенов с двумя промахами занял 90 место. Худший из украинцев Виталий Кильчицкий, который тоже не смог отстреляться на ноль (4 промаха) и финишировал 102-м.
Несмотря на то, что Кильчицкий и Семенов оказались за пределами топ-60, они не примут участие в гонке преследования.
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