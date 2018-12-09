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      Биатлон: Йоханнес Тиннес Бё на финише победил Фийона Майе, Приме не хватало немного до топ-10

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      Йоханнес Тиннес Бё
      Йоханнес Тиннес Бё / twitter.com/neveitalia

      В воскресенье, 9 декабря, в словенской Поклюке мужская гонка преследования продолжила первый этап Кубка мира биатлонного сезона 2018/19.

      Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Тингнес Бё, который стартовал первым с преимуществом в 16 секунд. Однако три ошибки на огневом рубеже позволили Кентену Фийону-Майе и россиянину Александру Логинову навязать Бё борьбу.

       

       

      Читайте также: Биатлон: Йоханнес Бё уверенно выиграл спринт, лучший из украинцев Прима – 13-й

      Расположение биатлонистов на подиуме определилось на последних метрах гонки. В частности, потерял шансы на победу Александр Логинов, который упал и финишировал третьим. Бё уверенно шел к финишу, но Фийон-Майе сумел догнать норвежца, однако проиграл минимально (+ 0.1).

       

       

      За Украину в гонке бежали трое представителей. Лучшим оказался Артём Прима, который стартовал 13. Он дважды ошибся при стрельбе, однако сумел финишировать 11-м. Сергей Семёнов финишировал 38, допустив два промаха на огневом рубеже. Дмитрий Подручный занял 30 место с тремя промахами.

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      Теги: Спорт Дмитрий Пидручный Артем Прима Сергей Семенов Новости биатлона
      Источник: 24 Канал
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