Биатлон: Йоханнес Тиннес Бё на финише победил Фийона Майе, Приме не хватало немного до топ-10

В воскресенье, 9 декабря, в словенской Поклюке мужская гонка преследования продолжила первый этап Кубка мира биатлонного сезона 2018/19.

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Тингнес Бё, который стартовал первым с преимуществом в 16 секунд. Однако три ошибки на огневом рубеже позволили Кентену Фийону-Майе и россиянину Александру Логинову навязать Бё борьбу.

What a crazy last loop! Aleksandr Loginov stumbles, @7ohannesbo withstands a late charge from @quentinfillon and wins the men's pursuit by a whisker!



Follow the last loop of the #POK18 men's pursuit on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/fW8fh9CRbP — IBU World Cup (@IBU_WC) 9 декабря 2018 г.

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Расположение биатлонистов на подиуме определилось на последних метрах гонки. В частности, потерял шансы на победу Александр Логинов, который упал и финишировал третьим. Бё уверенно шел к финишу, но Фийон-Майе сумел догнать норвежца, однако проиграл минимально (+ 0.1).

У словенській Поклюці пройшла гонка переслідування у чоловіків в рамках першого етапу Кубка світу з біатлону. Пропонуємо вам ознайомитися з результатами гонки



Детальніше: https://t.co/xFiO43XT8H pic.twitter.com/ia6ECx5SfF — Biathlon.com.ua (@biathloncomua) 9 декабря 2018 г.

За Украину в гонке бежали трое представителей. Лучшим оказался Артём Прима, который стартовал 13. Он дважды ошибся при стрельбе, однако сумел финишировать 11-м. Сергей Семёнов финишировал 38, допустив два промаха на огневом рубеже. Дмитрий Подручный занял 30 место с тремя промахами.

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