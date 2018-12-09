Биатлон: Йоханнес Тиннес Бё на финише победил Фийона Майе, Приме не хватало немного до топ-10
В воскресенье, 9 декабря, в словенской Поклюке мужская гонка преследования продолжила первый этап Кубка мира биатлонного сезона 2018/19.
Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Тингнес Бё, который стартовал первым с преимуществом в 16 секунд. Однако три ошибки на огневом рубеже позволили Кентену Фийону-Майе и россиянину Александру Логинову навязать Бё борьбу.
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Расположение биатлонистов на подиуме определилось на последних метрах гонки. В частности, потерял шансы на победу Александр Логинов, который упал и финишировал третьим. Бё уверенно шел к финишу, но Фийон-Майе сумел догнать норвежца, однако проиграл минимально (+ 0.1).
За Украину в гонке бежали трое представителей. Лучшим оказался Артём Прима, который стартовал 13. Он дважды ошибся при стрельбе, однако сумел финишировать 11-м. Сергей Семёнов финишировал 38, допустив два промаха на огневом рубеже. Дмитрий Подручный занял 30 место с тремя промахами.
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