Биатлон: Йоханнесу Бьо снова не было равных в спринте в Нове-Место, Пидручный – в топ-20

В четверг, 20 декабря, мужской спринтерской гонкой стартовал третий этап Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове-Место.

Очередную победу в биатлонном сезоне 2018/19 одержал норвежец Йоханнес Тингнес Бьо, которому с идеальной стрельбой не было равных в скорости на дистанции.

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Второе место с уверенной стрельбой завоевал россиянин Александр Логинов (+21.0). Третьим был представитель Швеции Мартин Понсилуома (+54.2).

К сожалению, Дмитрий Пидручный и Сергей Семенов, которые отстрелялись "на сухо", не смогли побороться за места хотя бы в цветочной церемонии из-за нехватки скорости по ходу дистанции – 19-е и 35 место соответственно. Артем Прима с одним промахом финишировал 34-м. Артем Тищенко (2 промаха) – 73-й.

Также стоит отметить, что аж на 43-й позиции финишировал именитый француз Мартен Фуркад, который допустил четыре промаха.

1. Йоханнес Бе (0+0) 23:09.0

2. Александр Логинов (0+0) +21.0

3. Мартин Понсиулома (0+0) +54.2

...

19. Дмитрий Пидручный (0+0) +1:25.6

34. Артем Прима (1+0) +2:00.2

35. Сергей Семенов (0+0) +2:01.4

73. Артем Тищенко (0+2) +3:01.3

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