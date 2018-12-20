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      Биатлон: Йоханнесу Бьо снова не было равных в спринте в Нове-Место, Пидручный – в топ-20

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      Результаты мужского спринта в Нове-Место
      Результаты мужского спринта в Нове-Место

      В четверг, 20 декабря, мужской спринтерской гонкой стартовал третий этап Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове-Место.

      Очередную победу в биатлонном сезоне 2018/19 одержал норвежец Йоханнес Тингнес Бьо, которому с идеальной стрельбой не было равных в скорости на дистанции.

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      Второе место с уверенной стрельбой завоевал россиянин Александр Логинов (+21.0). Третьим был представитель Швеции Мартин Понсилуома (+54.2).

      К сожалению, Дмитрий Пидручный и Сергей Семенов, которые отстрелялись "на сухо", не смогли побороться за места хотя бы в цветочной церемонии из-за нехватки скорости по ходу дистанции – 19-е и 35 место соответственно. Артем Прима с одним промахом финишировал 34-м. Артем Тищенко (2 промаха) – 73-й.

      Также стоит отметить, что аж на 43-й позиции финишировал именитый француз Мартен Фуркад, который допустил четыре промаха.

      1. Йоханнес Бе (0+0) 23:09.0
      2. Александр Логинов (0+0) +21.0
      3. Мартин Понсиулома (0+0) +54.2
      ...
      19. Дмитрий Пидручный (0+0) +1:25.6
      34. Артем Прима (1+0) +2:00.2
      35. Сергей Семенов (0+0) +2:01.4
      73. Артем Тищенко (0+2) +3:01.3

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      Теги: Спорт Артем Тищенко Сергей Семенов Дмитрий Пидручный Артем Прима Новости биатлона
      Источник: 24 Канал
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